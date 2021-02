청하 (사진=MNH엔터테인먼트)

솔로 아티스트 청하의 다양한 음악색을 엿볼 수 있는 세 번째 하이라이트 메들리가 공개됐다.청하는 4일 0시 공식 SNS 및 유튜브 계정을 통해 오는 15일 발매 예정인 첫 번째 정규앨범 ‘Querencia (케렌시아)’의 세 번째 ‘오디오 스니펫 (Audio Snippet)’ 영상을 게재했다.이번 ‘SIDE C {UNKNOWN} (사이드 C 언노운)’ 파트에는 ‘SIDE C {UNKNOWN}’, ‘PLAY (플레이)(Feat. 창모)’, ‘Demente (데멘테)(Feat. Guaynaa)’, ‘Lemon (레몬)(Feat. Colde)’, ‘별하랑 (160504 + 170607)’ 등 11~15번 트랙의 음원 하이라이트를 확인할 수 있다.세 번째 ‘오디오 스니펫’에서는 타이틀곡 ‘Bicycle (바이시클)’과 ‘SIDE A {NOBLE} (사이드 A 노블)’, ‘SIDE B {SAVAGE} (사이드 B 세비지)’를 작업한 VINCENZO가 작·편곡해 앨범 전체의 유기성을 강조한 ‘SIDE C {UNKNOWN}’을 시작으로 다채로운 청하의 음악 컬러를 확인할 수 있다.지난해 7월 선공개된 레게톤의 라틴 팝 ‘PLAY’에 이어 inst 버전만으로 귓가를 매료시킨 ‘Demente’, 콜드(Colde)와의 협업을 통해 트렌디한 매력을 살린 ‘Lemon’이 시원한 느낌을 선사한다.특히 팬덤명을 그대로 제목에 가져온 ‘별하랑’은 청하가 직접 작사·작곡에 참여한 트랙이다. “어떤 시련 어둠이 찾아와도 나 그대 함께한 기억들로 밝게 걸어갈게요”라는 가사 한 소절 만으로도 청하의 진정성이 가득 느껴져 훈훈함을 안겨주고 있다.이와 함께 ‘UNKNOWN’ 버전 티저 사진도 ‘오디오 스니펫’을 더욱 풍성하게 장식했다. 청하는 보는 이들의 시선을 잡아당기는 매혹적인 눈빛으로 유일무이한 비주얼을 뽐냈다.\사흘 연속 ‘오디오 스니펫’ 영상을 공개하며 어느 때보다 높은 완성도를 예고한 청하가 정규 1집 'Querencia'를 통해 다양한 음악적 역량을 어떻게 담아냈을지, 결과물에 대한 기대감이 증폭되고 있다.한편 총 21개 트랙이 수록된 청하의 첫 번째 정규앨범 ‘Querencia’는 오는 15일 오후 6시 국내외 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com