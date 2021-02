새소년, 싱글 ‘자유’ 티저 공개...유아인 지원 사격

[연예팀] 새소년이 새 싱글 ‘자유’로 컴백한다.





지난 2일 새소년의 공식채널에서 공개된 ‘자유’ 티저영상에는 배우 유아인의 특별출연으로 컴백에 대한 관심을 증폭시켰다.





이번 싱글 발매에 앞서, 약 2,000여명의 팬들에게 멤버 황소윤이 실제 편지를 발송하며 첫 소식을 알렸다.





황소윤은 편지에서 “두 번째 앨범 '비적응' 이후에, 무얼 얘기할 수 있을지 천천히 시간을 보내며 떠올린건, 어떻게 두려움들을 똑바로 볼 수 있을까. 어떤 것들이 비로소 나를 온전하게 만드는가. 그러다 발견한 단어는 ‘자유’였고 자유에 대하 생각할 때 두려움은 자연스럽게 사라질 수 있었어요. 아주 강력한 단어입니다. 내가 잃어버린 것들과 이제 찾아나갈 것들이 요즘 시대와 세대의 표상과는 거리가 머니까. (‘시대’와 ‘세대’ 둘 다 좋아하는 다어는 아니지만) 이 작업이 누군가에게 미뤄둔 자유를 상기하는 시간이 되길 기대하면서 새소년의 표현에 한껏 매진중 입니다.“ 라며 신곡 소식을 밝혔다.





새소년의 새 싱글 ‘자유’는 오는 5일 오후 6시에 공개될 예정이다.





한편, 새소년은 미국 유명 음악 매체 피치포크(Pitchfork) ‘2020 최고의 록 앨범35(The 35 Best Rock Albums of 2020)’와 미국 음악 및 엔터테이먼트 디지털 플랫폼 페이스트 매거진(Paste Magazine)에서 발표한 ‘2020 최고의 록 앨범40(The 40 Best Rock Albums of 2020)’ 에 EP '비적응'이 선정되었으며, 애플뮤직(Apple Music) 2020 최고의 음악 100선(The 100 Best Songs of 2020 on Apple Music)에 타이틀곡 ‘심야행’이 선정이 되며 글로벌 아티스트다운 저력을 입증했다.(사진제공: 매직스트로베리 사운드)





