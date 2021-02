CIX (사진=C9엔터테인먼트)

그룹 CIX(씨아이엑스)가 컴백 라이브를 성공적으로 마무리했다.CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 2일 오후 공식 유튜브 채널을 통해 네 번째 EP 앨범 헬로 챕터 Ø. ‘안녕, 낯선 꿈’(4th EP Album HELLO Chapter Ø. ‘Hello, Strange Dream’) 발매 기념 라이브를 진행했다.산뜻하고 상큼한 모습으로 나타난 CIX는 오랜만에 만난 팬들에게 안부를 전하며 본격적인 활동 소식을 알렸다. 특히 CIX는 'TMI 뉴스' 코너를 통해 멤버들의 근황을 뉴스 형식으로 전해 색다른 재미를 더했다. 멤버들은 뮤직비디오 촬영 중 승훈이 고양이를 구출한 에피소드, 타이틀곡 'Cinema'에서 랩이 아닌 노래를 소화한 BX의 소감 등 다양한 이야기로 팬들과 소통을 이어갔다.CIX는 'Cinema'를 비롯한 수록곡 'Stairway To Heaven', 'Round 2', 'Young', 'Everything' 등을 하나하나 소개하며 다채로운 비하인드 에피소드를 공개했다. 승훈은 타이틀곡 'Cinema'에 대해 "영화처럼 아름다운 시절에 대한 이야기를 담고 있는 곡"이라며 "곡의 주제에 맞게 업템포의 리듬과 경쾌한 멜로디가 특징"이라고 설명했다.'CIX의 인생 그래프' 코너와 '콜 마이 네임' 코너 등으로 즐거운 시간을 보낸 CIX는 "올해는 다양한 무대에서 뵐 수 있으면 좋겠다. 이번 앨범 많이 사랑해주시고, 활동도 관심 있게 지켜봐 달라. CIX 사랑해주셔서 정말 감사드린다"며 팬들에게 진심 어린 마음을 전했다. 팬들 또한 "앨범 모든 곡이 좋다", "'Cinema'는 눈물 나는 뮤직비디오였다", "멤버들 너무 귀엽다" 등 뜨거운 응원을 보내며 훈훈함 속에 라이브는 마무리됐다.한편 CIX의 네 번째 EP 앨범 헬로 챕터 Ø. ‘안녕, 낯선 꿈’(4th EP Album HELLO Chapter Ø. ‘Hello, Strange Dream’)은 발매 직후 스포티파이 신곡 플레이리스트에 소개됐고, 국내 및 해외 차트에서 눈에 띄는 성과를 보이고 있다. 2일 오후 인도네시아와 태국 1위, 타이완 3위, 일본 17위 등 4개 지역 아이튠즈 K-POP 앨범 차트에서 10위권 안에 이름을 올렸고, 'Cinema'는 필리핀 1위, 태국 20위, 말레이시아 34위 등 100위권 안에 진입했다.국내에서는 발매 직후 지니 실시간 음원 차트 2위, 한터차트 음반 부문 일간 1위를 기록했으며 뮤직비디오 또한 공개 4시간 만에 100만 뷰 돌파, 현재는 200만 뷰를 넘어서는 등 뜨거운 반응을 얻고 있다.색다른 모습으로 컴백한 CIX는 다양한 음악방송과 콘텐츠를 통해 팬들을 만날 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com