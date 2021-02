현아 (사진=피네이션)

가수 현아가 ‘GOOD GIRL’로 색다른 매력을 선보인다.현아는 3일 오후 6시 공식 유튜브 채널을 통해 7번째 미니앨범 ‘I’m Not Cool (암 낫 쿨)’의 수록곡 ‘GOOD GIRL (굿 걸)’ 뮤직비디오를 공개한다. 이에 앞서 피네이션(P NATION) 공식 SNS를 통해 ‘GOOD GIRL’의 티저 영상이 공개돼 이목을 사로잡았다. 티저 속 현아는 에너지 넘치면서도 러블리한 매력을 발산하며 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 높였다.‘GOOD GIRL’은 마이너 멜로디와 메이저 멜로디가 독특한 방식으로 전환되는 빠른 템포의 팝 일렉트로 곡으로 현아의 보컬이 어우러지며 매력적인 분위기를 발산하는 곡이다. 현아가 직접 작사하며 ‘현아다움’을 가장 잘 나타낸 곡으로 공개 전부터 큰 화제를 모았다. “다 어울리지 난 이게 내 오리지널 / 나답게 구는 게 왜 나쁜 거야”라는 가사는 현아 특유의 솔직 당당함을 담아낸 가사로 진정성이 느껴진다는 호평을 이끌어내고 있다.특히 이번 ‘GOOD GIRL’의 뮤직비디오는 지속적인 팬들의 성원과 뜨거운 요청에 힘입어 스페셜 공개되는 콘텐츠로 더욱 뜨거운 반응을 보이고 있다. ‘GOOD GIRL’에 대해 남다른 애정을 보였던 현아 또한 자신의 SNS를 통해 “굿 걸이 드디어!”라는 멘트를 게재해 감격스러운 소감을 더했다.최근 새 미니앨범을 발매하고 타이틀곡 ‘I’m Not Cool’로 활동을 시작한 현아는 독보적인 카리스마와 무대 장악력으로 음악 팬들의 큰 관심을 얻고 있다. 앨범 발매 이후 일주일이 지났음에도 국내 주요 음원사이트에서 최상위권 순위를 유지 중이며, 중국의 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직에서 높은 판매량으로 백금 인증을 받은 데에 이어 아이튠즈 월드와이드 앨범 차트 정상에 오르는 등 글로벌 차트에서도 의미 있는 성과를 이어가고 있다.또한 ‘I’m Not Cool’ 뮤직비디오는 1300만 뷰를 돌파했으며 글로벌 숏 비디오 플랫폼 틱톡(TikTok)에서는 현아의 ‘I’m Not Cool’ 댄스 챌린지가 공개된 이후 ‘imnotcool’ 해시태그가 총 9000만 뷰를 기록하며 큰 인기를 얻고 있다. 이밖에도 현아의 이번 안무와 유명 애니메이션 ‘짱구’ 속 삼바 춤사위를 연결시킨 ‘밈(meme)’이 온라인에서 큰 화제를 모으며 다방면으로 현아의 영향력을 실감케 하고 있다.한편 현아의 색다른 모습을 엿볼 수 있는 ‘GOOD GIRL’ 뮤직비디오 풀버전은 3일 오후 6시 현아 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com