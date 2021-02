청하 (사진=MNH엔터테인먼트)

솔로 아티스트 청하가 감각적인 두 번째 하이라이트 메들리 티저를 공개했다.청하는 3일 0시 공식 SNS 및 유튜브 계정을 통해 오는 15일 발매 예정인 첫 번째 정규앨범 ‘Querencia (케렌시아)’의 두 번째 ‘오디오 스니펫 (Audio Snippet)’ 영상을 게재했다.‘SIDA B {SAVAGE} (사이드 B 세비지)’라는 키워드와 함께 공개된 이번 ‘오디오 스니펫’은 ‘Querencia’의 6~10번 트랙인 ‘SIDA B {SAVAGE}’, ‘Stay Tonight (스테이 투나잇)’, ‘Dream of You (드림 오브 유) (with R3HAB)’, ‘짜증 나게 만들어’, ‘CHILL해 (칠해)’의 음원 일부를 담고 있다.타이틀곡 ‘Bicycle (바이시클)’을 만든 VINCENZO가 작업한 ‘SIDA B {SAVAGE}’를 시작으로 지난해 4월 첫 선공개곡으로 이미 베일을 벗은 ‘Stay Tonight’과 같은 해 11월 세계적인 DJ 겸 프로듀서 R3HAB와의 컬래버레이션으로 화제를 모은 ‘Dream of You’까지 완성도 높은 트랙들이 귓가를 사로잡는다.SUMIN, Slom, DJ Soulscape이 작사, 작곡에 참여한 ‘짜증 나게 만들어’와 earattack, 라엘 (Ra.L), 라묵 (Larmook)이 작업한 ‘CHILL해’ 등 이번 ‘오디오 스니펫’을 통해 베일을 벗은 신곡들 역시 감각적인 분위기와 묘한 매력을 담고 있다.유기성 짙은 각 트랙에서 청하는 특유의 청아하면서도 트렌디한 목소리를 마음껏 다채롭게 드러내며 폭넓은 음악 스펙트럼을 입증했고, 이에 완곡을 향한 기대감도 함께 고조되고 있다.특히 이번 ‘오디오 스니펫’ 영상을 구성한 ‘SAVAGE’ 버전 티저 사진을 통해 청하만의 당당하고 자유로운 기세를 느낄 수 있다. 청하는 바이크 위에서 걸크러시를 넘어선 독보적인 아우라를 바탕으로 듣는 재미뿐만 아니라 보는 재미까지 책임졌다.한편 청하가 데뷔 후 처음 선보이는 정규앨범이자 총 21개 트랙이 수록된 ‘Querencia’는 오는 15일 오후 6시 국내외 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com