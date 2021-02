마마무 (사진=RBW)

걸그룹 마마무가 2021년 첫 팬미팅을 개최한다.마마무는 1일 공식 팬카페를 통해 "오는 21일 마마무가 네이버 브이라이브를 통해 온라인 스트리밍으로 진행되는 2021 마마무 팬미팅 ‘베스트 프렌드, 베스트 트레블! ‘무무투어’’(Best friend, Best travel! ‘MOOMOO TOUR’)를 개최하고 팬들과 특별한 추억을 쌓는다"라고 밝혔다.공개된 공지에 따르면 마마무는 이번 팬미팅에서 무무를 위한 최고의 여행을 예고, 멤버별 개성 넘치는 4인 4색 가이드로 변신한다. 열정 만렙 가이드 '솔라'와 익사이팅 가이드 '문별', 낭만 가득 가이드 '휘인'과 자유영혼 가이드 '화사'까지 꿈틀거리는 여행 본능을 자극하며 개최 전부터 기대를 모으고 있다.특히 마마무만의 개성과 센스로 가득 찬 특별한 콘셉트로 매 팬미팅을 전석 매진 시켰던 만큼 이번 팬미팅 또한 어떤 무대와 어떤 코너로 다채로운 매력을 선사할지 벌써부터 많은 이들을 설레게 했다.공지와 함께 공개된 팬미팅 포스터에서 마마무는 푸른 하늘색 배경을 뒤로 한 채 각자의 개성이 드러나는 화이트, 블루 등 화사한 컬러의 의상으로 따뜻하면서도 발랄한 매력을 드러냈다. 특히 같은 곳을 바라보는 등 통일성 있는 포즈로 훈훈함을 자아내며 글로벌 팬들의 시선을 사로잡았다.마마무는 '음오아예', '넌 is 뭔들', '데칼코마니', '힙', '고고베베', '딩가딩가', '아야' 등 수많은 히트곡을 발표하며 완벽한 라이브 실력은 물론 대중성 있는 음악과 화려한 무대매너로 남녀노소 고른 팬층을 확보하며 '믿듣맘무(믿고 듣는 마마무)'라는 수식어를 꿰찼으며, 솔로 및 그룹 활동의 성공 기록으로 끝없는 상승 곡선을 그리는 유일무이한 걸그룹이다.한편 2021 마마무 팬미팅 Best friend, Best travel! ‘MOOMOO TOUR’는 오는 3일부터 8일까지 인터파크를 통해 팬클럽 선예매가 진행되며, 3일부터17일까지 예스24와 네이버 브이라이브를 통해 일반 판매가 진행된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com