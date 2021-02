CIX (사진=C9엔터테인먼트)

그룹 CIX(씨아이엑스)가 신곡 기대감을 끌어올렸다.CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 1일 0시 공식 SNS를 통해 네 번째 EP 앨범 헬로 챕터 Ø. '안녕, 낯선 꿈'(4th EP Album HELLO Chapter Ø. 'Hello, Strange Dream')의 타이틀곡 ‘Cinema’의 뮤직비디오 2차 티저 영상을 공개했다.영상에는 영화 촬영장을 방불케 하는 화려한 세트에서 신곡 ‘Cinema’의 퍼포먼스를 선보이는 CIX의 모습이 그려져 이목을 집중시킨다. 감각적이며 키치한 영상미와 함께 멤버들의 훈훈한 비주얼과 신보 속 새로운 콘셉트가 담기며 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 배가시킨다.특히 한 번 듣는 것만으로도 귓가에 맴도는 중독성 강한 훅과 눈길을 사로잡는 안무는 CIX의 무대에 대한 호기심을 고취시킨다. 앞서 오픈된 콘텐츠들을 통해 이전 활동곡과는 또 다른 댄디한 매력이 예고되며 관심을 모은 가운데, 짜임새 높은 퍼포먼스가 새롭게 공개되며 뜨거운 호응이 이어지고 있다.CIX의 신보 ‘안녕, 낯선 꿈’은 ‘안녕, 낯선사람’, ‘안녕, 낯선공간’, ‘안녕, 낯선시간’에 이어 ‘헬로(HELLO)’ 시리즈의 대미를 장식하는 앨범이다. 타이틀곡 ‘Cinema(시네마)’를 비롯해 ‘Stairway To Heaven(스테어웨이 투 헤븐)’, ‘Round 2(라운드 2)’, ‘Young(영)’, ‘Everything(에브리띵)’ 등 다채로운 장르가 담기며 명반에 대한 기대감을 더하고 있다.한편 CIX의 네 번째 EP 앨범 '안녕, 낯선 꿈'은 오는 2일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com