현아 I'm Not Cool 챌린지(사진=현아 ‘I’m Not Cool’ 틱톡 챌린지 영상 캡처)

현아는 지난 28일 오후 글로벌 숏 비디오 플랫폼 틱톡(TikTok) 공식 계정을 통해 일곱 번째 미니앨범 타이틀곡 ‘I’m Not Cool (암 낫 쿨)’ 댄스 챌린지 영상을 게재했다.공개된 영상 속 현아는 ‘I’m not cool I’m not cool I’m not / 뻔해 That's so funny’가 반복되는 중독성 강한 후렴구 비트에 맞춰 하이라이트 안무를 선보이고 있다. 약 20초 정도의 짧은 시간임에도 현아는 깜찍하면서도 매혹적인 포인트 댄스로 단숨에 이목을 집중시켰다.현아의 안무 영상은 전 세계 네티즌들의 폭발적인 반응을 이끌어내며 ‘I’m Not Cool’ 댄스 챌린지 참여도 계속 이어지고 있다. 이들은 각자 다양한 장소에서 본인들만의 스타일로 퍼포먼스를 선보이며 ‘I’m Not Cool’ 열풍에 불을 지폈다.현아의 새 미니앨범 타이틀곡 ‘I’m Not Cool’은 무대 위에서 화려하고 쿨해보이는 현아가 ‘사실 나는 쿨하지 않아’를 외치며 솔직한 감정을 담아낸 곡으로, 한층 더 농익은 현아만의 퍼포먼스와 에너지가 리스너들을 사로잡고 있다.‘I’m Not Cool’은 발매 이후 지니, 벅스 등 국내 주요 실시간 음원 차트 최상위권에 진입했으며 아이튠즈 월드와이드 앨범 차트에도 정상에 올랐다. 또, 중국의 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직에서 30분도 채 안 돼 골드 인증을 받았고, 트리플 골드에 이어 백금 인증까지 석권하는 등 글로벌 차트에서도 두각을 드러냈다. ‘I’m Not Cool’ 뮤직비디오 역시 글로벌 팬들의 뜨거운 반응 속 현재 600만 뷰를 돌파했다.1년 2개월 만에 새 미니앨범과 함께 돌아온 현아는 음악방송 출연 및 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과의 소통을 이어갈 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com