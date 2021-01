이든, ‘이든 스타더스트시즌 2’ 여덟 번째 음원 'TELL ME BYE' 오늘(29일) 공개

[연예팀] 이든(EDEN)의 ‘이든 스타더스트(EDEN STARDUST) 시즌 2’ 여덟 번째 음원이 금일(29일) 발매된다.





앞서 28일 공개된 프리뷰 영상에는 다운 템포의 멜로디와 함께 빈 종이가 등장, 그 위로 곡 제목인 ‘텔 미 바이(TELL ME BYE)’가 공개됐다. 이어 영상 말미에는 날카로운 듯 눅진한 보이스로 읊조리는 ‘쏘 유 캔 텔 미 바이(so you can tell me bye)’라는 구절이 흐르며 곡 전체에 대한 기대감을 높이고 있다.





‘텔 미 바이’는 레트로 스타일의 R&B 곡으로, 연인 사이 점차 식어가는 사랑에 대한 내용을 담았다. 감성적인 EP 사운드가 시작되며 그 위로 흐르는 두 사람의 이야기는 담담하게 이별을 향해가며 리스너들의 마음을 자극할 예정이다.





특히 2021년을 맞이한 뒤 선보이는 ‘이든 스타더스트 시즌 2’의 첫 음원인 만큼, 이든은 ‘이든 스타더스트 시즌 1’에 이어 다시 한번 호흡을 맞추는 ‘모아(Moah)’와의 컬래버로 더욱 완성도 높은 곡을 선사할 예정이다.





한편, 이든과 모아가 함께한 곡 ‘텔 미 바이’는 금일(29일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다(사진제공: KQ Entertainment)

bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr