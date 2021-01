엑소 시우민, '철인왕후' 일곱 번째 OST 참여...전역 후 첫 음원 발매

[연예팀] '철인왕후'가 새로운 OST 주인공으로 엑소의 시우민을 발탁했다.





OST 제작사 빅오션ENM 측은 29일 "시우민이 가창에 참여한 '철인왕후' 일곱 번째 OST가 오는 31일 공개될 예정이다"라고 전했다.





시우민은 2012년 데뷔한 그룹 엑소 활동을 통해 '으르렁', 'Ko Ko Bop' 'Love Shot' 등 수많은 히트곡을 발매하고 명불허전 'K팝 제왕'으로 불리며 전 세계 팬들의 뜨거운 사랑을 받고 있다. 뿐만 아니라 웹드라마 '도전에 반하다' OST 'You Are The One', SM 'STATION' 발표곡 '이유 (You)' 등 다양한 솔로곡으로도 탄탄한 보컬 실력과 높은 인기를 입증했다.





특히 이번 '철인왕후' OST는 시우민이 전역 이후 처음으로 공개하는 음원이자, 시우민의 한 단계 성장한 보컬 역량을 만날 수 있는 노래로 팬들의 뜨거운 반응이 기대된다.





'철인왕후'는 지난해 12월 노라조를 시작으로 장한별, 어반자카파 조현아, 소유와 에이비식스(AB6IX) 박우진, 딘딘, 서도밴드의 서도 등 내로라하는 보컬리스트들과 화려한 이력을 보유한 프로듀싱팀이 참여하며 '믿고 듣는 OST'를 시청자들에게 선사했다. 시우민의 음색과 '철인왕후'는 어떤 시너지를 보여주며 드라마의 재미를 더할지 기대감을 증폭시키고 있다.





'철인왕후'는 불의의 사고로 대한민국 대표 허세남 영혼이 깃들어 '저세상 텐션'을 갖게 된 중전 김소용(신혜선)과 두 얼굴의 임금 철종(김정현) 사이에서 벌어지는 영혼 가출 스캔들을 그린 드라마로, 매주 토, 일요일 밤 9시 tvN에서 방송된다.





한편, 시우민이 참여한 '철인왕후' 7번째 OST는 오는 31일 각종 음원사이트를 통해 확인할 수 있다.(사진제공: SM엔터테인먼트)





bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr