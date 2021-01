28일 글로벌 134개국 동시 출시

강다니엘·몬스타엑스·아이즈원 등 참여

유니버스, 28일 134개국 동시 출시 /사진=엔씨소프트·클렙 제공

글로벌 K팝 엔터테인먼트 플랫폼 '유니버스'가 베일을 벗었다.28일 엔씨소프트, 클렙은 "K팝 엔터테인먼트 플랫폼 '유니버스(UNIVERSE)'를 오늘 글로벌 134개국에 동시 출시했다"고 밝혔다.유니버스는 다양한 온·오프라인 팬덤 활동을 모바일에서 즐길 수 있는 올인원(All-in-one) 플랫폼이다. 'For Fans, With Artists'라는 메시지에 맞춰, 엔씨(NC)는 보유한 IT 기술과 엔터테인먼트 콘텐츠와 결합해 아티스트와 팬을 한층 더 가깝게 소통할 기회를 선보인다.이날부터 강다니엘, 몬스타엑스 등 11팀 아티스트가 참여하는 다양한 오리지널 콘텐츠들을 선보인다. 아이즈원이 참여한 첫번째 유니버스 뮤직 '디-디-댄스(D-D-DANCE)'의 뮤직비디오 풀버전도 오후 6시 유니버스 앱에서 독점 공개할 예정이다.유니버스는 뮤직 비디오, 예능, 화보, 라디오 등 독점 콘텐츠를 제공하는 미디어(Media), 아티스트와 팬들이 자유롭게 소통하는 공간 FNS(Fan Network Service), 아티스트 관련 영상·팬아트 등을 제작하고 서로 공유할 수 있는 콘텐츠 크리에이터(Content Creator) 등 다채로운 팬덤 활동 기능을 제공한다. FNS에서는 아티스트들이 팬들을 위해 미리 작성한 글과 일상 사진을 만나볼 수 있다.여기에 팬들은 아티스트가 직접 작성한 메시지를 받아보거나, 아티스트가 참여해 개발한 AI보이스로 원하는 시간과 상황에 전화를 받을 수 있는 프라이빗 메시지 & 콜(Private Message & Call), 팬덤 활동을 기록하고 보상을 받는 컬렉션(Collection), 아티스트가 직접 참여해 만든 캐릭터를 꾸미고 캐릭터를 활용해 MV를 제작할 수 있는 스튜디오(Studio) 기능들도 이용할 수 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com