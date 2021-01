장한별, 말레이시아서 큰 인기

음원차트 36주째 1위

장한별 /사진=빅오션ENM 제공

가수 장한별이 뮤직비디오 촬영 비하인드 영상을 공개하고, 이해인과 완벽한 케미를 자랑했다.빅오션ENM은 지난 27일 공식 SNS를 통해 장한별의 싱글 '유즈드 투 디스(USED TO THIS)' 뮤직비디오 비하인드 영상을 공개했다.영상 속 장한별은 잠에서 방금 깬 듯한 자연스러운 모습부터 장난꾸러기 같은 모습까지 매 순간 자신의 다양한 매력을 발산하고 있다. 특히 뮤직비디오의 여주인공 이해인과는 카트, 비눗방울 등 소품을 이용해 실제 연인 같은 달달한 분위기를 연출하며, 팬들의 설렘 지수를 자극했다.'유즈드 투 디스'는 어쿠스틱한 편곡과 장한별 담백한 음색이 어우러진 팝으로, 화려한 미사여구 없는 담백한 가사가 돋보이는 곡이다. 엑소의 '러브 미 라이트(Love Me Right)', 레드벨벳 '덤 덤(Dumb Dumb)', 오마이걸 '돌핀(Dolphin)'등 다수의 히트곡을 만든 프로듀서 라이언전이 참여해 완성도를 높였다. 특히 글로벌 팬들을 위해 영어 버전의 노래도 동시에 공개했다.빅오션ENM 관계자는 "트윙클러(팬덤명)의 뜨거운 관심과 사랑 덕분에 장한별의 신곡 활동을 성공적으로 마칠 수 있었다"며 "국내외 팬들과 다양한 방법으로 소통을 이어갈 수 있도록 노력할 것이다"고 전했다.2011년 밴드 레드애플로 데뷔한 장한별은 싱글 '봄이 왔어요', '뭣 같은 LOVE', '새벽 한시' 등을 발표하며 솔로 아티스트로 꾸준히 성장했다. 또 장한별은 2019년에는 말레이시아 국민 오디션 프로그램에서 우승을 차지했으며, 결승전에서 부른 'LUKA DAN BAHAGIA'는 '완성형 아티스트'라는 수식어를 증명하듯 말레이시아 음원 차트 36주째 1위를 기록했다.