현아 (사진=피네이션)

1년 2개월 만에 가요계에 돌아온 현아가 그녀만의 솔직함과 자신감을 녹여낸 미니앨범을 발매한다.현아는 28일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 7번째 미니앨범 ‘I’m Not Cool (암 낫 쿨)’을 발매하고 본격적인 활동에 나선다.이번 앨범은 피네이션의 수장 싸이가 프로듀싱에 참여한 타이틀곡 ‘I’m Not Cool’을 시작으로, 현아가 직접 작사에 참여하여 '현아다움'을 가장 잘 담아낸 ‘GOOD GIRL (굿 걸)’, 화려함 뒤의 외로운 감정을 솔직하게 표현한 ‘Show Window (쇼윈도)’, 던(DAWN)이 작사, 작곡, 피처링에 참여한 ‘Party, Feel, Love (파티, 필, 러브)(Feat. DAWN)’, 그리고 ‘FLOWER SHOWER (플라워 샤워)’로 트랙리스트를 꽉 채웠다.특히 타이틀곡 ‘I’m Not Cool’은 뭄바톤 리듬에 묵직한 808 베이스, 에스닉한 신스 라인이 돋보이는 팝 댄스 장르로 후렴구에 “I’m Not Cool”이라는 가사가 반복돼 강렬한 중독성을 선사한다. 무대 위에서 쿨해 보이지만 “사실 나는 쿨하지 않아”를 외치는 현아의 진짜 이야기를 녹여냈다. 싸이, 현아, 던(DAWN)이 함께 작사에 참여했으며, 세계적인 안무가 리에 하타 (Rie Hata)와 국내에서 가장 주목받고 있는 안무팀 비비트리핀(B.B Trippin’)과의 협업으로 믿고 보는 현아만의 완벽한 퍼포먼스를 예고했다.그녀의 컴백에 어느 때보다 많은 관심이 집중된 가운데, 현아는 이날 활발하게 대중과 만날 계획이다. 현아는 오후 2시부터 방송되는 SBS 파워FM 라디오 ‘두시탈출 컬투쇼’에 출연하고, 오후 5시에는 ‘연반인’ 재재가 진행을 맡고 있는 유튜브 채널 ‘문명특급’을 통해 좀 더 친근한 모습으로 근황을 전한다.오후 6시 앨범 발매 직후에는 생방송으로 진행되는 Mnet 음악 프로그램 ‘엠카운트다운’에 출연해 타이틀곡 무대를 음방 최초로 공개한다. 이어 오후 6시 30분 공개되는 SBS 모비딕 채널 웹예능 ‘제시의 쇼!터뷰’를 통해 제시와의 특별한 케미를 선사하며, 오후 8시부터는 네이버 NOW. ‘#OUTNOW’에 출연해 신곡 무대와 함께 앨범의 다양한 비하인드 스토리를 전할 예정이다.독보적인 아우라의 ‘핫 아이콘’ 현아가 1년 2개월 만에 발표하는 신보와 컴백 활동에 이목이 집중된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com