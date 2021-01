현아 (사진=피네이션)

현아가 오는 28일 오후 6시 7번째 미니앨범 ‘I’m Not Cool (암 낫 쿨)’을 발매하고 같은 날 생방송되는 Mnet 음악프로그램 ‘엠카운트다운’에서 타이틀곡 무대를 최초로 공개한다.타이틀곡 ‘I’m Not Cool’은 무대 위에서 화려하고 쿨해보이는 현아가 ‘사실 나는 쿨하지 않아’를 외치며 솔직한 감정을 담아낸 곡으로 이번 컴백을 통해 한층 더 농익은 현아만의 퍼포먼스와 에너지를 쏟아낼 것으로 기대를 모은다.이에 앞서 현아는 25일 0시 공식 SNS를 통해 ‘I’m Not Cool’의 다섯 번째 티저 이미지를 마지막으로 공개하며 다채로운 콘셉트를 예고했다. 공개된 티저에는 비즈로 장식된 의상과 헤어스타일로 화려함을 발산하는 현아의 모습이 담겼다. 신비로우면서도 유니크한 매력을 머금은 현아의 모습이 곧 베일을 벗을 신곡 무대에 대한 관심을 더하고 있다.현아의 새 미니앨범 ‘I’m Not Cool’은 가요계의 ‘핫 아이콘’ 현아의 있는 그대로의 모습을 담은 앨범으로 타이틀곡 외에도 현아가 직접 작사한 ‘GOOD GIRL’, 던(DAWN)이 작사, 작곡, 피처링까지 지원사격에 나선 ‘Party, Feel, Love (파티, 필, 러브)(Feat. DAWN)’, ‘Show Window (쇼윈도)’, ‘FLOWER SHOWER (플라워 샤워)’까지 다양한 장르를 담아낸 5개의 트랙으로 가득 채웠다.컴백을 앞두고 현아가 직접 “이번 앨범을 준비하며 정말 많은 사랑을 느꼈다. 이렇게 재미있고 또 감격스러운 적은 처음”이라고 만족스러운 소감을 밝힌 만큼 대중에게 듣는 재미, 보는 재미를 충족시켜줄 현아표 음악에 더욱 귀추가 주목된다.한편 현아는 28일 새 미니앨범 발매와 함께 같은 날 오후 6시 Mnet ‘엠카운트다운’, 오후 8시 네이버 NOW. ‘#OUTNOW’에 연달아 출연하며 신곡 퍼포먼스 무대를 선보일 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com