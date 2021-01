현아 (사진=피네이션)

가수 현아가 발매 당일 ‘#OUTNOW’ 무대를 통해 신곡 퍼포먼스를 공개한다.현아는 오는 28일 오후 6시 7번째 미니앨범 ‘I’m Not Cool (암 낫 쿨)’을 발매하고, 같은 날 오후 8시 네이버 NOW. ‘#OUTNOW’를 개최해 팬들을 만난다.네이버 NOW.는 모바일 네이버 앱에서 24시간 라이브 쇼를 즐길 수 있는 서비스로 현아는 이날 방송에서 타이틀곡 ‘I’m Not Cool’과 수록곡 ‘GOOD GIRL (굿 걸)’ 무대를 선보이고 앨범 준비 비하인드를 공개한다. 피네이션(P NATION)의 수장 싸이, 현아의 가장 가까운 음악적 동료 던(DAWN)이 이번 앨범에 참여한 만큼 다양한 스토리가 공개될 것으로 흥미를 더하고 있다.이에 앞서 23일 0시 공식 SNS를 통해 현아의 세 번째 티저 이미지가 연이어 공개되며 신곡에 대한 궁금증을 높였다. 티저 속 현아는 독특한 헤어스타일과 핑크빛 입술을 강조한 메이크업에 선글라스, 롱부츠 등을 매치해 다채로운 매력을 담아냈다. 당당한 눈빛, 개성 넘치는 표정이 현아만의 독보적인 분위기와 어우러지며 시선을 압도했다.현아의 새 미니앨범 ‘I’m Not Cool’은 가요계의 디바이자 ‘핫 아이콘’ 현아의 있는 그대로의 모습을 담은 5개의 트랙으로 구성되어 있다. 타이틀곡 ‘I’m Not Cool’은 무대 위에서 화려하고 쿨해보이는 현아가 ‘사실 나는 쿨하지 않아’를 외치며 솔직한 감정을 담아낸 곡으로, 싸이와 현아와 던이 작사에 참여해 완성도를 높였다.타이틀곡 외에도 현아가 직접 작사한 ‘GOOD GIRL’, 던이 작사, 작곡, 피처링까지 지원사격에 나선 ‘Party, Feel, Love (Feat. DAWN)’, ‘Show Window (쇼윈도)’, ‘FLOWER SHOWER (플라워 샤워)’ 등 다양한 장르와 매력을 담아낸 트랙들로 가득 채웠다. 차별화된 콘셉트와 새로운 스타일을 예고한 현아의 변신에 음악팬들의 관심이 쏠리고 있다.1년 2개월 만에 전격 컴백을 예고한 현아의 7번째 미니앨범 ‘I’m Not Cool’은 오는 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com