현아 (사진=피네이션)

가수 현아가 직접 작사에 참여한 신보 트랙리스트가 베일을 벗었다.피네이션(P NATION)은 지난 21일 공식 SNS를 통해 오는 28일 오후 6시 발매되는 현아의 새 미니앨범 ‘I’m Not Cool (암 낫 쿨)’의 트랙리스트를 공개했다.현아의 취향과 스타일, 일상이 곳곳에 녹아 있는 핑크빛 트랙리스트에 따르면 현아의 이번 앨범에는 동명의 타이틀곡 ‘I’m Not Cool (암 낫 쿨)’을 비롯해 ‘GOOD GIRL (굿 걸)’, ‘Show Window (쇼윈도)’, ‘Party, Feel, Love (파티, 필, 러브)(Feat. 던(DAWN))’, ‘FLOWER SHOWER (플라워 샤워)’까지 총 5개 트랙이 담겨있다.특히 타이틀곡 ‘I’m Not Cool’은 피네이션 수장 싸이가 프로듀싱한 곡으로, 무대 위에서 화려하고 쿨해보이는 현아가 ‘사실 나는 쿨하지 않아’를 외치며 솔직한 감정을 담아낸 곡이다. 특히 현아와 던(DAWN), 싸이가 함께 작사에 참여해 완성도를 높였다.현아는 타이틀곡 외에도 수록곡 ‘GOOD GIRL’도 직접 작사해 ‘현아다움’을 가장 잘 담아냈으며, 현아의 가장 가까운 음악적 동료이자 연인인 DAWN은 ‘Party, Feel, Love (Feat. DAWN)’의 작사, 작곡 및 피처링에 참여해 지원사격을 더했다.같은 날 현아는 자신의 SNS를 통해 타이틀곡 뮤직비디오 촬영을 마친 장문의 소감을 남겨 화제를 모으기도 했다. 현아는 “이번 앨범을 준비하며 정말 많은 사랑을 느꼈다”며 “이렇게 재미있고 또 감격스러운 적은 처음이라 48시간 뮤직비디오를 찍으면서 많이 울 뻔했다”고 밝혔다. 또한 이번 앨범에 참여해 준 모든 이들에게 각별한 감사의 인사를 덧붙였다.이와 함께 22일 0시 현아의 새로운 티저 이미지가 추가로 공개돼 컴백 열기를 더하고 있다. 티저 속 현아는 눈을 강조한 독특한 메이크업과 블루 색상에 모자와 셔츠, 여기에 넥타이, 벨벳 장갑, 망사 스타킹을 매치해 곧 공개될 ‘핫 아이콘’ 현아의 신곡 콘셉트에 대한 기대감을 더욱 고조시켰다.한편 1년 2개월 만에 전격 컴백을 예고한 현아의 7번째 미니앨범 ‘I’m Not Cool’은 오는 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com