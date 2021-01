양다일, 정규앨범 'our joys and sadnesses' 오늘(22일) 오후 6시 발매

[연예팀] 양다일이 두 번째 정규앨범 'our joys and sadnesses'를 발표한다.





양다일의 정규 2집 'our joys and sadnesses(아워 조이즈 앤드 새드니스'는 말 그대로 사랑을 하고 이별을 하며 느낄 수 있는 '우리의 기쁨과 슬픔'을 주제로 깊은 공감을 자아내는 앨범으로, 이미 선공개 되었던 'My Love' '이해' 'Darling' '요즘’과 양다일의 오랜 음악적 동료 정키가 프로듀싱한 타이틀곡 '아파'를 포함한 신곡 여덟 곡까지 총 열두 곡이 수록되어 있다.





특히, 얼마 전 발매된 선공개 곡 ‘요즘’이 많은 사랑을 받으며 더욱 기대를 모으고 있는 이번 앨범은 지난 2017년 발매된 정규 1집 ‘inside’에 이어 무려 4년 만에 선보이는 양다일의 두 번째 정규앨범으로, 전작 ‘inside’의 타이틀곡 ‘미안해’가 공전의 히트를 기록하며 지금까지도 꾸준한 사랑을 받고 있는 터라 과연 ‘미안해’의 뒤를 이을 명곡이 탄생할지 벌써부터 많은 음악팬들의 이목이 집중되고 있다.





브랜뉴뮤직 측은 “양다일의 이번 앨범 'our joys and sadnesses’는 설렘, 사랑, 적응, 권태, 이별, 그리고 다시 설렘 등 삶을 살아가면서 느낄 수 있는 다양한 감정들을 잘 녹여낸 앨범”이라며 “동시대를 살아가는 많은 이들이 겪고 있을 ’기쁨과 슬픔’을 더욱 성숙해진 자신만의 음악으로 담아낸 양다일의 이번 앨범에 많은 관심과 사랑 부탁드린다”고 전했다.





한편, 한층 완숙해진 감성으로 돌아온 양다일의 정규 2집 ‘our joys and sadnesses’는 바로 금일(22일) 오후 6시 전격 발매된다.(사진제공: 브랜뉴뮤직)

