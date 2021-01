[연예팀] 있지가 22일 데뷔 첫 영어앨범을 발매한다.





그룹 있지(ITZY)는 2020년 한 해를 화려하게 장식하며 '4세대 대표 걸그룹'의 역량을 드러냈다. 특히 작년 3월 9일 공개한 미니 2집 'IT'z ME'(있지 미)의 타이틀곡 'WANNABE'(워너비)는 해외 매체에서 높은 주목을 받으며 인기를 실감케 했다.

지난 12월 각 매체가 발표한 바에 따르면, 'WANNABE'는 미국 페이퍼 매거진이 꼽은 ‘2020 베스트 K팝 송 40'(The 40 Best K-pop Songs of 2020) 중 5위를 차지했고, 미국 버즈피드의 '2020년 K팝을 정의하는 데 도움이 된 곡'(35 Songs That Helped Define K-Pop In 2020)과 영국 메트로의 '2020년 K팝 최고의 컴백작'(The best K-Pop comebacks of 2020 ranked) 부문에 이름을 올렸다.

ITZY는 국내외 팬들과 유대감을 다지며 매력도를 높이고 있다. 유튜브 뮤직비디오 조회 수 상승세는 물론 공식 채널 구독자 수도 가파른 성장 속도를 기록 중이다.

'WANNABE' 뮤비는 21일 오전 기준 유튜브 조회 수 2억 6505만 뷰를 돌파했다. 'ICY'(아이씨) 뮤비 역시 1억 9545만 뷰로 2억 뷰 고지를 눈앞에 뒀다.

2019년 1월 14일 문을 연 유튜브 공식 채널은 현재 구독자 수 424만 명으로 400만 명을 훌쩍 넘어섰다. 다섯 멤버들은 신곡 발매마다 화제를 모으는 다양한 버전의 퍼포먼스 영상, 자체 콘텐츠 시리즈 '2TZY : Hello 2021', 'ITZY? ITZY!' 등을 통해 화수분 매력을 뽐내며 전 세계 시청자들을 사로잡고 있다.

13일 개최된 제10회 가온차트 뮤직 어워즈에서는 '올해의 월드 루키상'을 거머쥐며 남다른 존재감을 증명했고, 멤버 리아는 2년 연속 해당 시상식 MC를 맡으며 기량을 뽐냈다. 또 ITZY는 최근 중국의 SNS 플랫폼 웨이보가 공개한 '2020 인기 해외 스타' 순위에서 선배 아티스트 2PM 닉쿤에 이어 2위에 올라 영향력을 자랑하기도 했다.

이 같은 상승세 속 ITZY는 내일(22일) 오후 2시 데뷔 첫 영어 앨범 'Not Shy (English Ver.)'(낫 샤이 (영어 버전))을 발매하고 활동 영역을 확장한다. 발매 한 시간 전인 오후 1시에는 네이버 나우(NOW.)에서 카운트다운 라이브를 열고 국내외 팬들과 소통한다.(사진제공: JYP)





