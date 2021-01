아이콘 바비 (사진=YG엔터테인먼트)

아이콘 바비의 솔로 정규 2집 [LUCKY MAN] 트랙리스트가 21일 전격 공개됐다. 무려 17개 트랙으로 앨범을 꽉 채운 바비는 모든 곡을 작사·작곡, 프로듀서로서 한층 더 성장한 면모를 예고했다.직설적이면서 누군가를 도발하는 듯한 뉘앙스의 제목으로 팬들의 호기심을 자극했던 타이틀곡 '야 우냐 (U MAD)'가 정규 2집 포문을 연다. 이어 'RocKstaR' 'NO TIME' 'BrEAk It DoWn' '새벽에 (In THE DaRk)' '라일락 (LiLaC)' '우아해 (GOrGeOuS)' 'LiAr' '주옥 (HeartBROKEN PlaYBoY)' '내려놔 (Let iT Go)' 'DeViL' 등 강렬하면서도 재치 있는 곡명들이 차례대로 트랙리스트를 장식했다.압도적인 스케일을 자랑하는 곡들 사이사이 SKIT 트랙이 자리 잡은 점이 매우 인상적. [LUCKY MAN] 전체를 관통하는 주제가 무엇일지 주목되는 가운데 앨범 연결 구성이 독특해 관심이 쏠린다.아이콘 동료 멤버들의 지원 사격도 눈에 띈다. DK (김동혁)와 JU-NE (구준회)가 그 주인공. 두 사람은 이번 바비의 솔로 정규 2집 수록곡 중 'Ur SOUL Ur BodY'와 'RaiNinG'을 각각 피처링했다. 오랜 기간 호흡을 맞춰온 아이콘 멤버들간의 긍정적인 시너지가 기대된다. 아울러 가수 겸 작곡가이자 인기 유튜버 오마르는 세 번째 SKIT 피처링에 참여, 또 다른 궁금증을 불러일으켰다.바비의 솔로 정규 2집 [LUCKY MAN] 전곡 음원은 오는 25일 오후 6시 공개되며, 피지컬 음반은 1월 28일 전국 온·오프라인 매장에 출시된다. 바비는 음원 발매 1시간 전 네이버 V LIVE에서 진행되는 '[LUCKY MAN] COUNTDOWN LIVE'를 통해 팬들과 먼저 만날 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com