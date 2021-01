체리블렛 (사진=FNC엔터테인먼트)

그룹 체리블렛(해윤 유주 보라 지원 레미 채린 메이)이 첫 번째 미니앨범 ‘체리 러시(Cherry Rush)’로 오늘(20일) 컴백한다.체리블렛은 20일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 ‘체리 러시’의 전곡 음원을 공개하고 올해 첫 활동에 나선다. 캔디보다 달콤한 매력을 발산할 체리블렛의 새 앨범 감상 포인트를 세 가지 꼽아봤다.# ‘러브 스윗 에너지’ 체리블렛.. 팀 컬러 담긴 미니 1집 ‘Cherry Rush’5개월만에 발매하는 체리블렛의 첫 번째 미니 앨범 ‘체리 러시’는 달콤한 음식을 섭취한 뒤 에너지가 치솟는 상태를 뜻하는 ‘슈가 러시(Sugar Rush)’에서 따왔다. 앨범명처럼 체리블렛의 달콤한 매력을 최대로 끌어올린 ‘러브 스윗 에너지(LOVE SWEET ENERGY)’가 앨범 전반을 아우르며 대중에게 ‘러블리 에너제틱(LOVELY ENERGETIC)’이라는 팀 컬러를 각인시키며 기분 좋은 행복감을 선사할 전망이다.# 타이틀곡 ‘Love So Sweet’.. 중독성 있는 레트로 신스 팝타이틀곡 ‘Love So Sweet’은 캔디보다 달콤한 사랑에 빠진 체리블렛의 사랑스럽고 당찬 매력이 돋보이는 곡이다. 레트로한 사운드 기반의 신스 팝 장르로, 단순하면서도 중독성 있는 베이스 라인들로 구성돼 있다. 다양한 색깔의 보컬과 함께 펼쳐지는 화려한 퍼포먼스를 통해 러블리한 매력 이면의 탄탄한 실력까지 겸비한 체리블렛의 모습을 확인할 수 있다.# 다채로운 스펙트럼 담긴 첫 미니 앨범‘체리 러시’는 체리블렛의 첫 번째 미니앨범인 만큼 사랑스러운 에너지가 담긴 그룹의 매력을 앨범 전반에 담아냈다. 레트로 신스팝 장르인 타이틀곡 ‘Love So Sweet’을 포함해, 캐치한 멜로디가 귀를 사로잡는 업비트 버블검 팝 ‘라팜파 (Follow Me)’, 모던한 훅이 인상적인 업템포 곡 ‘폼 나게 (Keep Your Head Up)’, 사랑에 푹 빠진 마음을 표현한 팝 댄스 곡 ‘멋대로 해 (Whatever)’, 겨울에 듣기 좋은 포근한 감성의 미드 템포 곡 ‘종소리 (Ting-a-ring-a-ring)’까지 체리블렛의 다채로운 스펙트럼을 보여줄 다섯 곡이 담겼다.한편 체리블렛은 오늘(20일) 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 ‘체리 러시’의 전곡 음원과 뮤직비디오를 공개한다. 체리블렛 컴백 기념 팬 쇼케이스는 오늘(20일) 오후 7시 네이버 VLIVE, 유튜브, 트위터, 페이스북, 틱톡 플랫폼 등 총 5개 플랫폼의 체리블렛 채널에서 동시 송출될 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com