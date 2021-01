비아이, 에픽하이와 협업 소감 밝혀

"선배들에게 누가 될까 고민"

그룹 아이콘 출신, 마약 구매 의혹으로 활동 중단

비아이 /사진=한경DB

에픽하이 / 사진 = 아워즈 제공

가수 비아이(B.I)가 에픽하이와 협업한 소감을 밝혔다.비아이는 지난 18일 발매된 에픽하이의 정규 10집 첫 번째 앨범 ‘Epik High Is Here 上’ 수록곡 ‘수상소감’에 피처링으로 참여했다.‘Epik High Is Here 上’ 4번 트랙에 수록된 ‘수상소감’은 우리 모두의 마음속에 공존하는 빛과 어둠, 구름과 먹구름을 드러내는 일기장의 한 페이지 같은 곡으로, 절묘한 조화를 이루는 에픽하이와 비아이의 음악적 감성 및 케미가 돋보이는 곡이다.비아이는 피처링뿐만 아니라 에픽하이와 함께 작사, 작곡에도 직접 참여했다. 비아니는 랩은 물론, '사랑을 했다', '취향저격', '공허해' 등 다수의 히트곡 메이커로서 뛰어난 작사, 작곡 능력을 입증해왔기에 오랜만에 선보인 이번 음악에 많은 관심이 모였다.에픽하이와 함께한 이번 협업에 대해 비아이는 “저로 인해 에픽하이 선배님들에게 누가 되지 않을까 하는 생각이 들어 제의를 받고도, 쉽게 결정하지 못했었다”라며 “하지만 선배님들이 해주신 조언과 격려에 많은 용기를 얻었고, 심사숙고 끝에 이번 곡에 참여하게 되었다”고 밝혔다.이어 “오래전부터 팬이었던 에픽하이 선배님들과의 협업은 제게 꿈같은 일이었다. 이렇게 좋은 곡에 참여할 기회를 주신 선배님들에게 다시 한번 감사하다고 말씀드리고 싶다”고 협업 소감을 전했다.한편, 2019년 6월, 한 매체는 마약류 위반 피의자 A씨의 증언을 토대로 비아이가 대마초와 환각제인 LSD를 구매하려 했고, 마약 딜러의 고객 명단에 비아이 이름도 있었다고 보도했다.당시 비아이는 "한때 너무 힘들고 괴로워 관심조차 갖지 말아야 할 것에 의지하고 싶었던 것은 사실"이라면서도 "겁이 나고 두려워 하지도 못했다"라고 털어놓은 후 아이콘에서 탈퇴하고 자숙의 시간을 가져 왔다. 비아이는 지난해 하반기 글로벌 종합 엔터테인먼트사 IOK 컴퍼니의 사내이사로 등재됐으며 국내 취약계층 지원을 위해 기부 및 봉사활동으로 꾸준한 선행을 이어오고 있다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com