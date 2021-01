CJ ENM-n CH, TOO 매니지먼트 둘러싼 갈등

n CH "일방적으로 계약 종료 통보" 주장

CJ ENM "합의 이르지 못한 것"

다음은 CJ ENM 공식입장 전문

CJ ENM이 그룹 TOO의 매니지먼트 권한을 둘러싸고 n CH엔터테인먼트와 갈등을 빚고 있는 것과 관련해 입장을 밝혔다. TOO는 CJ ENM과 전속계약을 맺었으며, n CH엔터테인먼트는 매니지먼트 용역 대행을 맡겼던 회사로 계약 기간이 종료되었음을 강조했다.CJ ENM은 19일 공식입장문을 통해 "TOO의 매니지먼트 대행을 맡았던 n CH엔터테인먼트와의 불미스러운 일로 심려를 끼쳐드려 죄송하다. 현재 n CH엔터테인먼트가 주장하는 내용은 양사간 합의가 이뤄지지 않아 결렬된 이슈 그 이상도 이하도 아닌 일임을 말씀드린다"고 밝혔다.이어 "CJ ENM은 TOO 멤버 전원과 전속 계약을 맺고 권리 일체를 보유한 TOO의 소속사이며, n CH엔터테인먼트는 당사가 작년 8월까지 TOO의 'PR 및 매니지먼트 용역 대행'을 맡긴 회사"라면서 "이번 일은 n CH엔터테인먼트 대주주이자 당사 임원으로 재직했었던 인물이, 재직 기간 동안과 퇴사 후 n CH엔터테인먼트의 이해관계를 일방적으로 반영한 조건의 계약을 추진했으나 합의에 이르지 못 한 것이 본질"이라고 주장했다.그러면서 TOO의 활동은 소속사인 CJ ENM이 이어갈 것임을 강조했다. CJ ENM은 "n CH엔터테인먼트와의 매니지먼트 대행 계약 기간이 종료됨에 따라 앞으로 TOO의 매니지먼트 업무는 CJ ENM이 맡을 예정이다. CJ ENM은 TOO가 훌륭한 아티스트로 성장할 수 있도록 더욱 책임감 있게 멤버들의 활동을 지원해 나가겠다"며 "n CH엔터테인먼트측이 원활한 업무 인수인계에 나서 줄 것을 요청한다"고 전했다.TOO는 2019년 Mnet '투 비 월드클래스'를 통해 탄생한 그룹이다.앞서 n CH엔터테인먼트는 CJ ENM이 일방적으로 TOO 매니지먼트 권한 대행 계약 종료를 통보했다고 주장했다. 당초 양사가 프로그램 기획부터 함께 했고, 데뷔 후 7년간 공동 매니지먼트를 하기로 계획했으나 계약서 작성을 미루다 돌연 매니지먼트에서 손을 떼라고 했다는 것. 하지만 CJ ENM 측은 "n CH엔터테인먼트와 용역 대행 계약을 맺은 것으로, 정상적인 업무대행 종료"라고 맞서 양측의 입장이 첨예하게 대립하고 있다.안녕하세요, CJ ENM입니다.그룹 TOO의 매니지먼트 대행을 맡았던 n CH엔터테인먼트와의 불미스러운 일로 심려를 끼쳐드려 죄송합니다.현재 n CH엔터테인먼트가 주장하는 내용은 양사간 합의가 이뤄지지 않아 결렬된 이슈 그 이상도 이하도 아닌 일임을 말씀드립니다.먼저 CJ ENM은 TOO 멤버 전원과 전속 계약을 맺고 권리 일체를 보유한 TOO의 소속사이며, n CH엔터테인먼트는 당사가 작년 8월까지 TOO의 'PR 및 매니지먼트 용역 대행'을 맡긴 회사라는 점을 말씀드립니다.이번 일은 n CH엔터테인먼트 대주주이자 당사 임원으로 재직했었던 인물이, 재직 기간 동안과 퇴사 후 n CH엔터테인먼트의 이해관계를 일방적으로 반영한 조건의 계약을 추진했으나 합의에 이르지 못 한 것이 본질입니다.n CH엔터테인먼트와의 매니지먼트 대행 계약 기간이 종료됨에 따라 앞으로 TOO의 매니지먼트 업무는 CJ ENM이 맡을 예정입니다. CJ ENM은 TOO가 훌륭한 아티스트로 성장할 수 있도록 더욱 책임감 있게 멤버들의 활동을 지원해 나가겠습니다. 아울러 n CH엔터테인먼트측이 원활한 업무 인수인계에 나서 줄 것을 요청합니다.이번 일로 마음고생이 심했을 TOO 멤버들과 팬 여러분들께도 다시 한번 사과와 위로의 말씀을 전하고 싶습니다.더욱 성장한 TOO의 모습으로 다시 인사 드리겠습니다.감사합니다.