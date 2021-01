체리블렛 (사진=FNC엔터테인먼트)

그룹 체리블렛(해윤 유주 보라 지원 레미 채린 메이)이 캔디보다 달콤한 매력을 선보이며 컴백을 기대케 했다.체리블렛의 소속사 FNC엔터테인먼트는 18일 체리블렛 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니 앨범 ‘체리 러시(Cherry Rush)’의 타이틀곡 ‘Love So Sweet’의 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 티저 영상에서 체리블렛은 레트로 신스팝 장르의 타이틀곡 ‘Love So Sweet’을 배경으로 당찬 매력이 돋보이는 안무를 선보이고 있다. 캔디를 형상화한 안무로 눈길을 끌며, 달콤한 사랑에 빠진 체리블렛의 사랑스러운 매력을 극대화하고 있다. 특히 ‘캔디보다 달콤하게’ ‘초콜릿보다 달콤하게’ ‘다가와 오늘밤이 특별하게’ 등 신곡의 가사 일부가 공개되며 사랑 앞에 자신감 넘치는 체리블렛의 모습을 기대케 한다.체리블렛의 미니 1집 ‘체리 러시’에는 타이틀곡 ‘Love So Sweet’을 포함해 업비트 버블검 팝 ‘라팜파 (Follow Me)’, 업템포 곡 ‘폼 나게 (Keep Your Head Up)’, 팝 댄스 곡 ‘멋대로 해 (Whatever)’, 포근한 감성의 미드 템포 곡 ‘종소리 (Ting-a-ring-a-ring)’까지 다채로운 매력의 다섯 곡이 담겼다.한편 체리블렛의 미니 1집 앨범 전곡은 20일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com