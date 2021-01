체리블렛, 미니앨범 'Cherry Rush' 하이라이트 메들리와 트랙리스트 공개

[연예팀] 체리블렛이 컴백 준비를 마쳤다.





FNC엔터테인먼트는 16일 소속가수 체리블렛 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니 앨범 ‘체리 러시(Cherry Rush)’의 하이라이트 메들리와 트랙리스트를 공개했다.





공개된 포스터와 영상에서는 오는 20일 공개되는 체리블렛의 미니 1집 분위기를 미리 엿볼 수 있다. 앨범명인 ‘체리 러시’는 달콤한 음식을 섭취한 뒤 에너지가 치솟는 상태를 뜻하는 ‘슈가 러시(Sugar Rush)’에서 따와, 달달하고 사랑스러운 체리블렛의 컴백에 대한 기대감을 한층 더 높이고있다.

타이틀곡 ‘러브 소 스윗(Love So Sweet)’은 캔디보다 달콤한 사랑에 빠진 체리블렛의 사랑스럽고 당찬 매력이 돋보이는 곡이다. 레트로 사운드 기반의 신스팝으로, 단순하면서도 중독성 있는 베이스 라인이 세련미를 더한다. 다양한 색깔의 보컬과 함께 펼쳐지는 화려한 퍼포먼스는 ‘러블리 에너제틱’이라는 팀 컬러를 착실하게 밟아 나가며 러블리한 매력 이면의 탄탄한 실력과 재능까지 보여줄 예정이다.





‘Love So Sweet’과 함께 캐치한 멜로디가 귀를 사로잡는 업비트 버블검 팝 ‘라팜파 (Follow Me)’, 모던한 훅이 인상적인 업템포 곡 ‘폼 나게 (Keep Your Head Up)’, 사랑에 푹 빠진 마음을 표현한 팝 댄스 곡 ‘멋대로 해 (Whatever)’, 겨울에 듣기 좋은 포근한 감성의 미드 템포 곡 ‘종소리 (Ting-a-ring-a-ring)’까지 체리블렛의 다채로운 스펙트럼을 보여줄 다섯 곡이 수록됐다.

한편, 체리블렛의 첫 번째 미니앨범 'Cherry Rush'는 오는 20일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 발매된다(사진제공: FNC엔터테인먼트)





