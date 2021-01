에픽하이 /사진=아워즈 제공

그룹 에픽하이가 정규 10집 수록곡에 비아이가 피처링으로 참여한 것에 대한 이유를 밝혔다.에픽하이(타블로, 미쓰라, 투컷)는 18일 오후 정규 10집 첫 번째 앨범 '에픽하이 이즈 히어(Epik High Is Here)' 발매 기념 온라인 기자간담회를 개최했다.정규 10집 'Epik High Is Here(에픽하이가 여기에 있다)'라는 제목에는 17년이 넘은 긴 커리어 속 온갖 산전수전을 겪고도 꿋꿋이 현 위치를 지키고 있는 에픽하이의 다짐이 담겨 있다. 동시에 '이 세상에 날 이해할 사람은 없다'고 느끼는 이들의 곁을 지키겠다는 위로의 메시지도 함께 담아냈다.이번 앨범은 화려한 피처링진으로 기대를 모으고 있다. 타이틀곡 '내 얘기 같아'에는 헤이즈가 피처링으로 참여했고, 또 다른 타이틀곡 '로사리오'에는 CL, 지코가 목소리를 더했다.타블로는 "에픽하이의 경우 협업 상대를 선택하는데 있어 여러 고민을 한다. 무엇보다 그 노래를 가장 완성에 가까운 곳으로 데려가기 위해 함께 가 줄 분들을 찾는데 많은 고민을 한다. 피처링뿐만 아니라 앨범을 만드는데 있어 많은 고민을 할 수밖에 없다"고 밝혔다.수록곡 중에는 대마초 흡연 혐의로 그룹 아이콘을 탈퇴한 비아이가 피처링으로 참여한 트랙도 있다. 이와 관련해 타블로는 "앨범을 만드는데 수많은 선택지들이 있는데 어느 하나 가볍게 생각할 수 있는 건 없더라. 비아이와의 작업도 무게감 없게 생각할 순 없었다"고 운을 뗐다. 그는 "이 곡을 포기할 수 없게끔 완성도를 만들어준 것도 비아이인 게 사실이다"고 했다.이어 투컷은 "곡 작업을 하면서 멜로디와 보컬을 비아이가 가장 잘 할 것 같았다. 앨범 막바지에 이르러 처음부터 끝까지 들어보니 이 곡은 꼭 앨범에 있어야한다는 생각이 들었다"고 부연했다.에픽하이의 정규 10집 첫 번째 앨범 '에픽하이 이즈 히어 상'은 이날 오후 6시에 공개된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com