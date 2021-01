[방송소식] MBC ON 특집다큐 '어쩌면 해피엔딩'

서경석, '유불리 상담소' MC·곽선영, 블러썸과 전속계약시크릿 송지은, 마지끄 엔터와 전속계약▲ MBC ON 특집다큐 '어쩌면 해피엔딩' = MBC플러스는 시니어 채널 MBC ON 특집 다큐멘터리 '어쩌면 해피엔딩'을 18일부터 20일까지 연속 방송한다.'어쩌면 해피엔딩'은 치매 환자의 치유와 회복을 따뜻한 시선으로 그려낸 3부작 다큐멘터리다.배우 김영옥이 내레이터로 참여했다.오늘 밤 10시 MBC ON 첫 방송.▲ 서경석, '유불리 상담소' MC = 개그맨 서경석이 skyTV '유불리 상담소'의 새 MC로 낙점됐다.'유불리 상담소'는 상담소에 방문한 의뢰인에게 재테크 정보를 제공하는 맞춤형 재무 상담 프로그램이다.서경석은 "첫 녹화를 해보니 도움 되는 정보가 많다.많은 분들이 시청하고 도움을 받았으면 좋겠다"고 말했다.오늘 오후 2시 방송.▲ 배우 곽선영, 블러썸과 전속계약 = 배우 곽선영이 블러썸 엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.곽선영은 2006년 뮤지컬 '달고나'를 통해 데뷔했으며 tvN 드라마 '슬기로운 의사생활', '남자친구' 등에 출연했다.블러썸 엔터테인먼트에는 배우 박보검, 고창석, 정소민 등이 소속됐다.▲ 시크릿 송지은, 마지끄 엔터와 전속계약 = 걸그룹 '시크릿' 출신 배우 송지은이 마지끄 엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.송지은은 2009년 그룹 시크릿으로 데뷔했으며 웹드라마 '그리다 봄', OCN 드라마 '애타는 로맨스' 등에 출연했다.마지끄 엔터테인먼트에는 배우 서효림, 남다름 등이 소속됐다./연합뉴스