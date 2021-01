유노윤호 /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 동방신기 유노윤호가 노개런티로 신곡 뮤직비디오에 출연해 준 배우 황정민에 고마움을 표했다.유노윤호는 18일 오전 두 번째 미니앨범 '누아르(NOIR)' 발매 기념 온라인 기자간담회를 개최했다. 진행은 최강창민이 맡았다.'누아르'에는 타이틀곡 '땡큐(Thank U)'를 비롯해 신예은이 피처링한 멜로 감성의 '불면', 미래지향적인 무드의 '타임머신', 코미디 영화 같은 유쾌한 매력의 '로코(Lock)', 모노 드라마처럼 진솔한 가사가 돋보이는 '니드 유 라이트 나우(Need You Right Now)', 후속곡으로 활동할 '이니 미니(Eeny Meeny)'까지 총 6곡이 수록됐다.이번 앨범에는 황정민, 이정현, 신예은 등 여러 배우들이 참여했다. 황정민, 이정현은 타이틀곡 'Thank U' 뮤직비디오에 출연했고, 신예은은 수록곡 '불면'의 피처링은 물론 트랙 필름에도 출연했다.이들과의 호흡을 떠올리며 유노윤호는 "신예은 씨는 녹음 중간 중간에도 쉬질 않으셨다. 세 시간 동안 계속 한 번 더 가보겠다고 하는 걸 보면서 대단하다고 생각했다. 정말 프로페셔널했다. 같이 연기하는 호흡도 좋았다"고 전했다.이어 황정민에 대해서는 "노개런티로, 의리로 출연해주셨다. 전에 영화 '국제시장'을 찍은 추억이 있었다. 그래도 '과연 해주실까' 하는 걱정이 앞섰는데 '괜찮다'고 하더라. 창피하지 않으려고 준비한 앨범이니 나도 창피하지 않게끔 열심히 해보겠다고 해주셨다. 작업하는 내내 디테일이 살아 숨쉬는 것처럼 느껴졌다"며 고마워했다.또 "이정현 씨는 임팩트 강한 역할을 많이 하셔서 성격도 와일드하지 않을까 했는데 너무 스윗하시더라. 서로 위험할 수도 있는 합을 맞추는데 배려하면서 재밌게 작업했다"고 말했다.유노윤호의 두 번째 미니앨범 '누아르'는 이날 오후 6시에 공개된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com