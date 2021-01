베리굿 (사진=제이티지엔터테인먼트)

그룹 베리굿이 신곡 ‘할래(Time for me)’의 뮤직비디오 티저가 화제를 모으고 있다.베리굿(조현, 서율, 세형, 고운)이 지난 17일 공식 SNS 채널을 통해 신곡 ‘할래(Time for me)’의 첫 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다. 공개된 영상 속 멤버들은 눈부신 비주얼로 시선을 사로잡았다.또한 멤버들은 매혹적인 분위기의 화려한 파티룩부터 청순한 분위기의 여친룩까지 다양한 스타일링으로 팔색조 매력을 뽐내며 팬심을 자극했다.비비드한 컬러감이 돋보이는 이번 뮤직비디오 티저가 공개되자 오는 19일 공개되는 뮤직비디오 풀 버전에 대한 관심도 높아지고 있다. 컴백에 앞서 베리굿은 오는 18일 오후 6시 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개할 예정이다.앞서 베리굿은 지난 12일 멤버 조현과 서율의 콘셉트 포토를 공개하며 컴백 소식을 알렸다. 이후 고운과 세형의 콘셉트 포토를 비롯하여 트랙리스트, 녹음실 비하인드 영상, 앨범 커버 이미지 등 다채로운 콘텐츠를 공개해 컴백에 대한 열기를 끌어올렸다.이번 타이틀곡 ‘할래(Time for me)’는 멤버 조현이 작사에 이름을 올려 화제를 모으기도 했다. 조현은 이번 신곡의 작사 작업에 참여해 베리굿만의 음악적 감성을 더했다.베리굿의 새 앨범 ‘UNDYING LOVE’는 지난해 11월 발매한 디지털 싱글 ‘함께 떠나요’ 이후 약 2개월 만의 컴백으로, 세 번째 미니앨범 ‘Fantastic’ 이후 1년 7개월여 만에 선보이는 새 앨범이다. 연초부터 컴백 소식을 전한 베리굿은 올해에도 ‘열일 행보’를 이어갈 전망이다.베리굿은 지난 2018년 8월 베리굿 첫 정규앨범 'FREE TRAVEL' 발매 후 일본에서 첫 단독 콘서트를 펼치는 등 활발한 활동을 전개하고 있다. 또한, 베리굿은 음원 발매와 방송뿐만 아니라 다수의 드라마 OST에 참여하는 등 최근까지도 꾸준한 활동을 펼치고 있다.한편 베리굿은 오는 19일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 네 번째 미니앨범 ‘UNDYING LOVE’를 발매한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com