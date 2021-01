아이콘 바비, 3년 4개월 만 솔로 컴백

27초 분량 영상에 팬들 기대감 '폭주''

그룹 아이콘(iKON) 바비가 3년 4개월 만에 솔로로 돌아온다.바비의 소속사 YG엔터테인먼트는 15일 오전 공식 블로그에 ‘바비 - 커밍 순 티저(BOBBY - COMING SOON TEASER)’ 영상을 게재했다.영상 속 바비는 한강이 내려다보이는 높은 곳에서 등장했다. 이어 아찔한 경계를 향해 자신 있게 달려나간 그는 먼발치를 바라보며 의미심장한 표정을 짓고 있다.약 27초 분량의 짧은 영상이지만 강렬한 BGM과 역동적인 화면 구성이 보는 이의 기대감을 증폭시킨다.구체적인 일정이나 앨범 형태 등은 아직 공개되지 않았다. 그만큼 그의 솔로 신곡 콘셉트에 대한 궁금증도 불러일으킨다.바비는 지난 2013년 Mnet ‘후 이즈 넥스트 : 윈(WHO IS NEXT : WIN)’에서 작사·작곡은 물론 랩과 춤에서도 발군의 실력을 뽐내며 얼굴을 알렸다. 2014년 방송된 Mnet ‘쇼미더머니 3’ 우승을 차지한 뒤 2015년 아이콘으로 데뷔해 ‘사랑을 했다’, ‘취향저격’, ‘죽겠다’, 솔로 1집 더블 타이틀곡 ‘사랑해’와 ‘런 어웨이(RUN AWAY)’ 등 다수의 히트곡으로 많은 사랑을 받았다.최근에는 유닛 MOBB으로 함께 활동했던 위너 송민호의 솔로 정규 2집 수록곡 ‘오케이 맨(Ok man)’을 협업, 음악방송 무대까지 선보이며 활약한 바 있다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com