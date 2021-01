그룹 TOO 공동제작 엔터사·CJ ENM, 매니지먼트 계약 갈등(종합)

n.CH "대기업 믿었는데 일방 통보" vs CJ "합의 못이루고 계약 종료"보이그룹 티오오(TOO)를 공동으로 발굴·제작한 CJ ENM과 기획사 n.CH엔터테인먼트가 매니지먼트 계약 문제를 둘러싸고 갈등을 빚고 있다.n.CH엔터테인먼트는 14일 자신들이 대행하기로 한 TOO 매니지먼트 계약에 대해 CJ ENM 측이 돌연 입장을 바꿔 모든 업무를 중단하고 매니지먼트를 이관하라고 통보해 왔다고 공식 입장 자료를 통해 밝혔다.TOO는 2019년 12월 종영한 엠넷 오디션 '투 비 월드 클래스'(TO BE WORLD KLASS)로 발탁된 10인조 보이그룹으로, 양사의 공동 프로젝트로 시작됐다.연습생 캐스팅·트레이닝, TOO 매지니먼트 및 홍보를 n.CH가, 음반 제작과 마케팅을 CJ ENM이 맡기로 협의하고 지난해 4월과 7월 두 장의 앨범을 발매했다.n.CH에 따르면 양측은 지난해 8월 '3개월 이내에 매니지먼트 계약을 체결한다'는 문구가 담긴 약식 합의서에 날인했다.그러나 날인 후 CJ ENM측은 매니지먼트 본계약 기간을 7년에서 1년으로 줄이고 일방적으로 축소한 계약 조건을 제시한 데 이어 최근에는 매니지먼트를 이관하라는 요구를 해 왔다고 n.CH측은 밝혔다.n.CH 측은 "CJ 측의 사유는 최근 '자사의 경영진 교체 및 내부 경영방침 변경으로 인해서 CJ에서 직접 매니지먼트를 하겠다는 것'이었다"며 "특별한 사유 없이 내부 방침 변경만 주장하고 있으니 대기업을 믿고 모든 걸 내어주었던 저희로서는 배신감과 허탈감이 매우 큰 상황"이라고 밝혔다.그러면서 "소통과 협의를 원한다고 수차례 노크했지만 CJ ENM은 내부 입장에 변경은 없다고 되풀이하며 TOO에 대한 모든 매니지먼트 업무에서 손을 떼고 이관하라고 독촉하고 있는 것이 현 상황"이라고 전했다.반면, CJ ENM측은 n.CH 측 전문 직원들이 상당수 퇴사하면서 내린 결정이고, 상대측과 오랜 기간 협상을 진행했으나 결렬돼 계약이 종료된 것이라고 반박했다.CJ ENM은 "계약서상 계약 기간 종료 및 n.CH의 TOO 담당 신인개발, 매니지먼트 담당 직원들의 연이은 퇴사로 인해 당사는 n.CH와 대행 계약을 연장하지 않기로 결정했다"고 밝혔다.이어 "당사는 지난해 8월 대행 계약 기간 종료 후 12월까지 4개월간 n.CH와 계약 연장에 대한 협의를 진행했으나, 양사 간 합의에 이르지 못하고 계약 종료를 결정했다.당사가 협상에 임하지 않았다는 n.CH의 주장은 사실과 다르다"고 강조했다./연합뉴스