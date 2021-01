에픽하이 (사진=아워즈)

에픽하이(EPIK HIGH)가 ‘ROSARIO’ 뮤비 티저를 공개하며 궁금증을 유발했다.에픽하이(타블로, 미쓰라, 투컷)는 지난 13일 공식 유튜브 계정을 통해 정규 10집 첫 번째 앨범 ‘Epik High Is Here 上 (에픽하이 이즈 히어 上)’ 첫 번째 타이틀곡 ‘ROSARIO (로사리오)(ft. CL, ZICO)’ 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다.‘ROSARIO’ 뮤비 티저는 영상에 등장하는 에픽하이, 씨엘, 지코의 모습부터 배경음악까지 마치 누아르 영화 같은 느낌을 보는 이들에게 선사했다.검은색 정장에 맨발로 등장하는 투컷을 시작으로 가슴에 피 묻은 옷을 입은 타블로, 거친 카리스마를 내뿜고 있는 미쓰라, 의자에 앉아 생각에 잠겨있는 지코, 꽃들을 배경으로 한 채 압도적인 포스를 발산하는 씨엘까지 이들이 ‘ROSARIO’ 뮤직비디오를 통해 어떤 이야기를 선보일지 궁금증이 커지고 있다.정규 10집 첫 번째 앨범 ‘Epik High Is Here 上’ 발매를 앞둔 에픽하이는 ‘ROSARIO’와 ‘내 얘기 같아 (BASED ON A TRUE STORY)(ft. 헤이즈)’를 더블 타이틀곡으로 낙점하고 컴백 준비에 박차를 가하고 있다.이번 앨범에는 더블 타이틀곡 외에도 ‘LESSON ZERO (레슨 제로)’, ‘수상소감 (ft. B.I)’, ‘LEICA (라이카)(ft. 김사월)’, ‘정당방위 (ft. 우원재, 넉살, 창모)’, ‘TRUE CRIME (트루 크라임)(ft. Miso)’, ‘SOCIAL DISTANCE 16 (소셜 디스턴스 16)’, ‘END OF THE WORLD (엔드 오브 더 월드)(ft. GSoul)’, ‘WISH YOU WERE (위시 유 워)’까지 총 10개 트랙이 수록됐다.한편 에픽하이의 열 번째 정규앨범 ‘Epik High Is Here 上’은 오는 18일 오후 6시 전 세계 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com