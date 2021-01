방탄소년단(BTS)의 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv) 뮤직비디오가 유튜브에서 11억 뷰를 돌파했다.소속사 빅히트 엔터테인먼트는 방탄소년단이 2019년 4월 발표한 '작은 것들을 위한 시' 뮤직비디오가 13일 오후 1시 17분께 유튜브 조회 수 11억 건을 넘어섰다고 밝혔다.지난해 10월 24일 10억 뷰를 돌파한 지 약 3개월 만이다.방탄소년단 뮤직비디오가 11억 뷰를 넘긴 것은 지난해 10월 'DNA'에 이어 두 번째다.'작은 것들을 위한 시'는 방탄소년단 미니앨범 '맵 오브 더 솔 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA) 타이틀곡으로, 유명 팝스타 할시(Halsey)가 피처링해 화제를 모았다.뮤직비디오도 한 편의 뮤지컬 영화를 떠올리게 하는 연출로 사랑받았다.억대 조회 수를 기록한 방탄소년단 뮤직비디오는 '작은 것들을 위한 시'를 비롯해 모두 28편이다./연합뉴스