AB6IX (사진=브랜뉴뮤직)

AB6IX(에이비식스)가 오는 18일 발매 예정인 리패키지 앨범 'SALUTE : A NEW HOPE'의 타이틀곡 '불시착 (STAY YOUNG)'의 첫 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.브랜뉴뮤직은 오늘(13일) 오후 12시, AB6IX의 공식 SNS 채널들을 통해 세 번째 EP 리패키지 앨범 'SALUTE : A NEW HOPE'의 타이틀곡 ‘불시착 (STAY YOUNG)’의 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했는데, 영상 속 AB6IX는 한 편의 청춘 영화 속 주인공들을 연상시키는 비주얼로 팬들의 마음을 설레게 했다.특히, 티저 영상 뒤에 깔려있는 경쾌한 신스 사운드 사이로 “Stay young 우린 부서질 거야”, “Stay up 잠든 꿈을 찾아”라는 가사의 일부가 공개되며 이번 신곡 ‘불시착 (STAY YOUNG)’에 대한 기대감을 한껏 높였다.이번 AB6IX의 새 앨범 타이틀곡 ‘불시착 (STAY YOUNG)’은 박우진과 히트 프로듀싱팀 'MonoTree'의 GDLO, 김해론이 함께 작업한 미디엄 템포의 팝 댄스곡으로, 팀 내에서 메인 댄서 겸 래퍼를 맡고 있는 박우진이 처음 작업한 타이틀곡으로 팬들의 많은 관심을 모으고 있는데, 퍼포먼스 맛집으로 불리는 AB6IX가 과연 이번 신곡 ‘불시착 (STAY YOUNG)’으로는 또 어떤 퍼포먼스를 선보일지 벌써부터 귀추가 주목되고 있다.한편 힘든 시기를 보내고 있는 많은 사람들에게 새로운 희망과 따듯한 위로를 전할 AB6IX (전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 세 번째 EP 리패키지 앨범 'SALUTE : A NEW HOPE'는 오는 18일 오후 6시 전격 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com