에픽하이 (사진=아워즈)

에픽하이(EPIK HIGH)가 더블 타이틀곡으로 컴백한다.에픽하이(타블로, 미쓰라, 투컷)는 지난 12일 공식 SNS 계정을 통해 정규 10집의 파트 1 ‘Epik High Is Here 上 (에픽하이 이즈 히어 上)’ 풀 트랙리스트 이미지와 더블 타이틀 “내 얘기 같아”와 “Rosario”의 한줄 가사 이미지를 공개했다.에픽하이는 ‘ROSARIO (로사리오)(ft. CL, ZICO)’와 ‘내 얘기 같아 (BASED ON A TRUE STORY)(ft. HEIZE)’를 이번 앨범의 더블 타이틀곡으로 낙점했다. 씨엘, 지코가 피처링 참여한 ‘ROSARIO’가 발매 전부터 높은 관심을 얻고 있는 가운데, 감성 싱어송라이터 헤이즈와 함께한 또 다른 타이틀곡 ‘내 얘기 같아’는 어떤 스타일의 곡일지 궁금증을 증폭시킨다.이날 더블 타이틀곡의 리릭 티저 이미지도 공개돼 팬들의 관심을 집중시켰다. “삐쳐나온 감정 한 가닥도 싹둑. 한 올만 당겨져도 나라는 이 실타래가 전부 풀릴까 봐” - ‘내 얘기 같아’, “난 어차피 존재함과 동시에 외로웠지. 울때 곁에 없었다면 웃을 때도 없길.” - ‘ROSARIO’ 가사 한 줄씩만 공개되었음에도 에픽하이 특유의 감성과 문장력으로 SNS 반응을 뜨겁게 달구고 있다.이와 더불어 힙합 아티스트 우원재, 창모, 넉살은 수록곡 ‘정당방위 (IN SELF-DEFENSE)’, 프로듀서 겸 래퍼 비아이(B.I)는 ‘수상소감 (ACCEPTANCE SPEECH)’, 포크 뮤지션 김사월은 ‘LEICA (라이카)’, 얼터너티브 알앤비 아티스트 미소(Miso)는 ‘TRUE CRIME (트루 크라임)’, R&B 보컬리스트 지소울(GSOUL)은 ‘END OF THE WORLD (엔드 오브 더 월드)’에 피처링으로 각각 참여해 모든 트랙이 팬들의 기대감을 높이고 있다.한편 에픽하이의 열 번째 정규앨범 ‘Epik High Is Here 上’은 오는 18일 오후 6시 전 세계 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com