AB6IX, 리패키지 앨범 ‘SALUTE : A NEW HOPE’ 트랙리스트 공개...박우진 작사 작곡 참여

브랜뉴뮤직은 금일(12일) 오후 12시, AB6IX의 공식 SNS 채널들을 통해 AB6IX의 세 번째 EP 리패키지 앨범 'SALUTE : A NEW HOPE(살루트 : 어 뉴 호프)'의 트랙리스트를 공개하며 기대감을 증폭시켰다. 트랙리스트 이미지 속 AB6IX는 따스함이 느껴지는 공간에서 아련한 감성을 선사하며 보는 이들의 시선을 집중시켰다.

공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범 'SALUTE : A NEW HOPE'는 지난 앨범 ‘SALUTE(살루트)’에 수록된 6곡과 신곡 3곡 그리고 리믹스 2곡과 2곡의 인스트루멘탈까지 총 13 트랙으로 구성되어 있는데, 타이틀곡 ‘불시착 (STAY YOUNG)’을 비롯해, 추운 겨울을 보내고 있는 모든 사람들의 마음을 따듯하게 녹여줄 일렉트로 팝 락 트랙 ‘APRICITY’, 첫 단독 콘서트에 함께해 준 팬들(ABNEW)의 함성 소리를 노래에 담아 감동을 더한 알앤비 트랙 ‘앵콜 (ENCORE) (Feat. ABNEW)', 강렬한 군무 퍼포먼스로 화제가 됐던 두 번째 EP 수록곡 ‘초현실 (SURREAL)’을 감각적인 얼터너티브 락 넘버로 재편곡한 ‘초현실 (SURREAL) (Alternative Rock Mix)’, 첫 정규앨범의 타이틀곡 ‘BLIND FOR LOVE’를 신나는 누 디스코로 재편곡한 ‘BLIND FOR LOVE (Nu Disco Mix)’ 등 개성 있는 신곡들과 다채로운 리믹스 트랙들이 앨범 전반에 걸쳐 적절하게 배치되어 있어 듣는 재미를 더할 전망이다.

특히, 박우진과 히트 프로듀싱팀 'MonoTree'의 GDLO, 김해론이 함께 작업한 이번 앨범의 타이틀곡 ‘불시착 (STAY YOUNG)’은 팀내에서 메인 댄서 겸 래퍼를 맡고 있는 박우진이 처음 작업한 타이틀곡으로 알려지며 벌써부터 많은 팬들의 기대감을 높이고 있다.

한편, 힘든 시기를 보내고 있는 많은 사람들에게 새로운 희망과 따듯한 위로를 전할 AB6IX의 세 번째 EP 리패키지 앨범 'SALUTE : A NEW HOPE'는 오는 18일 오후 6시 전격 발매된다.(사진제공: 브랜뉴뮤직)

