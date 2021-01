트레저 (사진=YG엔터테인먼트)

YG 대형 신인 트레저의 컴백이 임박한 가운데 이들 첫 정규앨범에 담긴 12곡 전곡 음원 일부가 깜짝 공개됐다.YG엔터테인먼트는 11일 낮 12시 공식 블로그에 트레저의 첫 정규앨범 ‘THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT’ 샘플러 영상을 게재했다.트레저의 눈부신 음악적 성장과 다채로운 색깔이 고스란히 엿보인 영상이다. 또한 앨범 수록곡 하이라이트를 미리 들을 수 있어 팬들의 기대감을 절정으로 치닫게 했다.특히 그간 전혀 노출되지 않았던 'MY TREASURE'의 코러스 구간을 비롯해 ‘나랑 있자 (BE WITH ME)’와 ‘SLOWMOTION’ 등 신곡들의 희망차고 아름다운 멜로디와 노랫말이 귀를 사로잡았다.샘플러 영상의 시작을 장식한 곡은 역시 정규앨범 타이틀곡 'MY TREASURE'였다. 'MY TREASURE'는 트레저가 처음 시도하는 밝은 분위기의 팝 장르 곡. '걱정 마. 한 번 더 뜨겁게 웃어줘 뜨겁게!’란 가사만큼이나 경쾌하고 정열적인 리듬이 듣는 이를 흥겹게 한다. 스트링부터 브라스에 이르기까지 다채로운 연주 사이로 울려 퍼지는 소년들의 희망찬 이야기가 긍정적인 기운을 내뿜었다.또 다른 신곡 '나랑 있자 (BE WITH ME)'는 심플한 일렉 기타 선율로 전개됐다. 편안하면서도 통통 튀는 사운드에 ‘가지 마. 그냥 나랑 있자’라는 노랫말이 팬들의 설렘 지수를 높였다. YG는 "예상치 못한 킬링 포인트가 많은 곡"이라고 귀띔했다.AKMU 이찬혁이 작사·작곡에 참여한 신곡 ‘SLOWMOTION’은 트레저가 지향하고 지켜나가는 신념과 닮은 노래다. '조금 느리더라도 흔들리지 않고 전진하다 보면 결국 큰 도약을 이뤄낼 수 있을 것'이란 메시지가 담겼다. ‘걷자. 두 손 꼭 잡고’란 가사가 듣는 이의 마음을 따스하게 어루만지며 짙은 여운을 남겼다.그밖에 지금의 트레저를 있게 한 서바이벌 프로그램 ‘YG 보석함’의 시그널송 '미쳐가네 (GOING CRAZY)'부터 피지컬 음반(CD)에서만 들을 수 있는 ‘사랑해 (I LOVE YOU)’ 피아노 버전, ‘음 (MMM)' 록 버전 등 앨범에 수록된 음원 샘플러가 영상에 총망라됐다.트레저의 첫 정규앨범 음원 전곡은 오늘 오후 6시 발매된다. 트레저는 이보다 2시간 전인 오후 4시부터 네이버 V라이브 '카운트다운 파티'로 팬들과 먼저 만날 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com