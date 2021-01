젝스키스 (사진=YG엔터테인먼트)

젝스키스가 공약 이행 프로젝트 '뒤돌아보지 말아요'를 통해 '100% 리얼' 신곡 작업 과정을 공개한다.젝스키스와 유희열의 신곡 프로젝트 tvN '뒤돌아보지 말아요'가 22일 론칭한다.'뒤돌아보지 말아요'는 지난해 5월 젝스키스의 tvN '삼시네세끼-앞마당 라이브'에 출연한 유희열이 "안테나 유튜브 채널 구독자 수가 15만 명이 되면 젝스키스와 발라드를 녹음해 공개하겠다"라고 내걸었던 공약을 달성하면서 성사됐다. 이후 젝스키스와 유희열이 신곡 작업에 돌입, '뒤돌아보지 말아요' 공약 이행 프로젝트가 신호탄을 쏘아 올리게 됐다.프로그램명인 '뒤돌아보지 말아요'에는 여러 의미가 담겨있다. 먼저 젝스키스X유희열의 신곡명이다. '젝키X유희열이 공약으로 그냥 발라드 하나 부르기로 했는데 어쩌다보니 일이 커져 신곡까지 만들게 되고 우리 모두의 심정을 담은 노래가 나오게 되었는데 제목이 바로 ‘뒤돌아보지 말아요'라는 엄청 긴 풀 제목을 축약한 타이틀이다.젝스키스의 신곡은 지난해 1월 발표한 첫 미니앨범 'ALL FOR YOU' 이후 약 1년 만이다. 젝스키스와 유희열의 아련한 감성 조합에 많은 팬들이 이번 프로젝트에 환호를 보내고 있다. 특히 유희열이 그룹 가수에게 곡을 주는 것은 처음이어서 기대를 더한다.공개된 로고에는 발라드 특유의 아련함에 유희열의 안테나와 젝스키스의 공통 상징색인 노란색이 더해져 팬들의 기대를 높였다. 이번 신곡 '뒤돌아보지 말아요' 음원 발매일은 방송을 통해 공개될 예정이다.한편 '뒤돌아보지 말아요' 첫 방송은 오는 22일(금) 오후 10시 50분 '언제까지 어깨춤을 추게 할 거야' 후속으로 5분 편성을 확정했다. 방송 이후 유튜브 '채널 십오야'를 통해 풀 버전이 공개된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com