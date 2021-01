(여자)아이들 (사진=큐브 엔터테인먼트)

그룹 (여자)아이들이 제35회 골든디스크어워즈 with 큐라프록스에서 베스트 퍼포먼스상을 수상했다.(여자)아이들은 지난 10일 개최된 제35회 골든디스크어워즈 with 큐라프록스 음반부문 시상식에서 베스트 퍼포먼스상을 수상했다.(여자)아이들은 "네버랜드에게 정말 감사하다. 그 사랑에 보답할 수 있는 퍼포먼스를 보여드리는 (여자)아이들이 되도록 하겠다. 내일 컴백하는데 멋진 퍼포먼스를 준비했으니까 신곡 '화(火花)'도 기대 많이 해달라"라고 소감을 전했다. 이어 화려한 올 블랙 의상을 입고 거부할 수 없는 매력의 'Oh my god'(오 마이 갓) 무대로 수상을 자축했다.(여자)아이들은 지난 해 미니 3집 'I trust'(아이 트러스트)와 싱글 '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)'를 발매하고 큰 사랑을 받았다. 특히 타의 추종을 불허하는 콘셉트와 다채로운 퍼포먼스로 '(여자)아이들'이라는 새로운 장르를 개척한다는 평을 받으며 글로벌 인기를 이어가고 있다.한편 (여자)아이들은 오늘(11일) 미니 4집 'I burn'(아이 번)을 발매하고 5개월 만에 전격 컴백한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com