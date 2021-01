AB6IX (사진=브랜뉴뮤직)

AB6IX (에이비식스)가 오는 18일에 발매되는 새 리패키지 앨범 'SALUTE : A NEW HOPE'의 커버 아트워크를 공개했다.브랜뉴뮤직은 11일 AB6IX의 공식 SNS 채널들을 통해 세 번째 EP 리패키지 앨범 'SALUTE : A NEW HOPE'의 커버 아트워크를 공개했는데, 공개된 커버 아트워크에는 쏟아져 내릴 듯한 별들과 신비로운 오로라의 이미지가 담겨 오묘한 밤하늘 분위기를 연출하며 앨범에 대한 기대감을 끌어올렸다. 특히, 아트워크 이미지 한편에 그려진 꽃이 과연 이번 앨범과 어떤 연계성을 가지고 있을지 많은 팬들의 궁금증이 모아지고 있다.이번 새 앨범 ‘SALUTE : A NEW HOPE’로 힘든 시기를 보내고 있는 많은 사람들에게 새로운 희망과 따듯한 위로를 전할 AB6IX는 컴백 전까지 트랙리스트, 뮤직비디오 티저, 앨범 프리뷰 등 남은 프로모션 콘텐츠들을 순차적으로 선보이며 컴백의 열기를 더욱 뜨겁게 달굴 계획이다.한편, AB6IX (전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 세 번째 EP 리패키지 앨범 'SALUTE : A NEW HOPE'는 오는 18일 오후 6시 전격 발매될 예정이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com