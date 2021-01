크래비티(사진=스타쉽엔터테인먼트)

그룹 크래비티(CRAVITY)가 한층 짙어진 남성미로 팬심을 사로잡았다.크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 지난 8일 오후 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니앨범 'CRAVITY SEASON 3 HIDEOUT: BE OUR VOICE(크래비티 시즌3. 하이드아웃: 비 아워 보이스)'의 두 번째 버전 유닛 및 단체 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 콘셉트 포토에는 민희, 우빈, 성민과 형준, 세림, 태영이 유닛을 이뤄 시크하면서도 신비한 분위기를 자아냈다. 정모, 원진, 앨런 또한 매혹적인 눈빛으로 부드러운 카리스마를 발산해 시선을 이끈다.단체 포토에서는 크래비티만의 강렬한 시너지가 빛을 발했다. 특히 개인 콘셉트 포토에 담겼던 구조물의 배경이 하나로 합쳐지며 'BE OUR VOICE'라는 구절이 완성됐고, 'Breathe' 'deeply' 등이 담긴 문장이 일부 공개돼 보는 이들의 궁금증을 자극했다.첫 번째, 두 번째 콘셉트 포토를 연이어 공개하며 다채로운 매력을 보여준 크래비티는 또 다른 버전의 포토를 통해 앨범에 대한 음악 팬들의 기대감을 한층 끌어올릴 예정이다.크래비티의 세 번째 미니앨범 'CRAVITY SEASON 3 HIDEOUT: BE OUR VOICE'는 오는 19일 오후 6시 발매된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com