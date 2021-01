체리블렛 (사진=FNC엔터테인먼트)

그룹 체리블렛(해윤 유주 보라 지원 레미 채린 메이)이 타이틀곡 ‘러브 쏘 스윗 (Love So Sweet)’으로 돌아온다.체리블렛의 소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 8일 체리블렛 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니 앨범 ‘체리 러시(Cherry Rush)’의 타이틀곡 ‘러브 쏘 스윗 (Love So Sweet)’의 포스터를 공개했다.분홍색 포장지를 배경으로한 포스터에는 미니 1집 타이틀곡명 ‘Love So Sweet’이 적혀있어 눈길을 끈다. 체리블렛 특유의 기분 좋은 사랑스러움을 담아내며, 사탕을 먹은 것처럼 달콤한 에너지를 선사할 이들의 컴백을 기대케 한다.체리블렛이 5개월 만에 발매하는 신곡 ‘러브 쏘 스윗 (Love So Sweet)’은 레트로한 사운드 기반의 신스 팝 장르로 단순하면서도 중독성 있는 베이스 라인들로 구성돼 있다. 바람이 나뭇잎을 스칠 때 나는 20dB 소리만큼이나 간지럽고 캔디보다 달콤한 사랑에 빠진 체리블렛의 사랑스럽고 당찬 매력이 돋보이는 곡이다.이번 앨범명인 ‘체리 러시’는 달콤한 음식을 섭취한 뒤 에너지가 치솟는 상태를 뜻하는 ‘슈가 러시(Sugar Rush)’에서 따왔다.한편 체리블렛은 오는 20일 오후 6시 첫 번째 미니앨범 ‘체리 러시’를 발표하고 올해 첫 활동에 나선다. 컴백 프로모션 콘텐츠는 체리블렛 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com