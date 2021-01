‘13개 앨범 차트인’ 방탄소년단, ‘가온차트 2020’ 연간앨범차트서 1, 2위 석권

[연예팀] 방탄소년단이 가온차트 연갈앨범차트에서 1, 2위를 차지했다.





공인 음악차트 가온차트가 8일 발표한 2020년 연간 앨범 차트에 따르면, 방탄소년단이 지난해 2월21일 발매한 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'은 연간 누적판매량 437만 6,975장으로 1위에 올랐다. 11월20일 발표된 'BE (Deluxe Edition)'는 누적판매량 269만 2,022장을 기록하며 뒤를 이었다.





발매 첫날에만 265만 장 이상 판매된 뒤 9일 만에 판매량 411만 장을 돌파한 'MAP OF THE SOUL : 7'은 가온차트 인증 이래 최초로 쿼드러플 밀리언(Quadruple Million) 인증을 얻었다.





방탄소년단은 2019년 가온차트 연간 앨범 차트에서 'MAP OF THE SOUL : PERSONA'로 371만 8,230장의 판매량을 기록하며 1위를 거머쥔 바 있다. 이는 당시 가온차트가 생긴 이래 연간 최다 판매량 기록이었는데, 방탄소년단은 1년 만에 자신들이 보유한 기록을 갈아치우며 가온차트 역사상 '연간 최다 판매량'을 달성했다.





또한 방탄소년단은 매년 자체 기록을 경신하며 5년 연속 가온차트 연간 앨범 차트 1위를 지키고 있다. 2016년 정규 2집 '윙스(WINGS)'로 자신들의 연간 최다 판매량 기록(75만 1,301장)을 세우며 정상에 올랐고, 이후 2017년 LOVE YOURSELF 承 'Her'(149만 3,443장), 2018년 LOVE YOURSELF 結 'Answer'(219만 7,808장), 2019년 'MAP OF THE SOUL : PERSONA'(371만 8,230장)로 연이어 1위를 차지했다. 해마다 앞 단위 숫자를 바꾸는 '무한성장'의 궤적을 보여 온 것.









방탄소년단은 가온 '2020 연간 앨범 차트' 톱100에 총 13장의 앨범을 올렸다. 최근 발표한 'BE(Deluxe Edition)'부터 LOVE YOURSELF 시리즈, 'Skool Luv Affair Special Addition'까지 다채로운 앨범이 2020년에도 여전히 사랑받았다.

한편 2020년 한 해 한국과 일본에서 방탄소년단 앨범 누적판매량은 1,000만 장을 넘어섰다. 방탄소년단이 기록한 2020년 국내 앨범 누적판매량은 927만 212장이다. 2013년 발표한 데뷔 앨범 '2 COOL 4 SKOOL'을 비롯해 'BE (Deluxe Edition)' 등 방탄소년단이 발매한 16장의 앨범으로 기록한 수치다. 아울러 일본에서 발매한 앨범 여섯 장의 지난해 출고량은 95만 1,964장으로 집계됐다. 2020년에만 한국과 일본에서 1,000만 장의 앨범 판매량을 기록하며 뜨거운 인기를 증명했다.(사진제공: 빅히트 엔터테인먼트)





