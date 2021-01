‘헤이즈, 창모, 넉살까지’ 에픽하이, 정규 10집 피처링 1차 라인업 공개

[연예팀] 헤이즈, 창모, 넉살, 김사월이 에픽하이(EPIK HIGH)의 새 앨범 피처링 라인업에 가세했다.





에픽하이(타블로, 미쓰라, 투컷)는 8일 0시 공식 SNS 계정을 통해 정규 10집 첫 번째 앨범 ‘Epik High Is Here 上 (에픽하이 이즈 히어 上)’ 피처링 폴라로이드 티저 이미지 2탄을 공개했다.





공개된 이미지에는 에픽하이와 타이틀곡 ‘ROSARIO(로사리오)’ 피처링으로 참여한 씨엘(CL), 지코(ZICO)를 비롯해 헤이즈, 창모, 넉살, 김사월의 폴라로이드 사진이 담겼다.





가요계를 대표하는 음원 강자 싱어송라이터 헤이즈부터 힙합신을 뒤흔든 대세 래퍼 창모, 라이브 끝판왕 힙합 뮤지션 넉살, 실력파 포크 뮤지션 김사월까지 ‘Epik High Is Here 上’ 피처링에 참여했음을 확인할 수 있다.





에픽하이와의 협업은 이번이 처음인 네 아티스트가 각각 어떤 수록곡에 피처링으로 참여했을지, 에픽하이와 함께 어떤 스타일의 음악을 선보일지 기대감이 쏠린다. 또한, 이미지 속 아직 공개되지 않은 또 다른 피처링 아티스트들을 향한 궁금증 역시 증폭되고 있다.





에픽하이의 정규 10집 Part.1 ‘Epik High Is Here’는 지난 2017년 발표한 정규 9집 ‘WE'VE DONE SOMETHING WONDERFUL’ 이후 3년 3개월 만에 발매하는 정규앨범이다. 타이틀곡 ‘ROSARIO (로사리오)’를 비롯해 ‘LESSON ZERO (레슨 제로)’, ‘내 얘기 같아’, ‘수상소감’, ‘LEICA (라이카)’, ‘정당방위 (IN SELF-DEFENSE)’, ‘TRUE CRIME (트루 크라임)’, ‘SOCIAL DISTANCE 16 (소셜 디스턴스 16)’, ‘END OF THE WORLD (엔드 오브 더 월드)’, ‘WISH YOU WERE (위시 유 워)’까지 총 10개 트랙이 수록됐다.





에픽하이의 열 번째 정규앨범 ‘Epik High Is Here 上’은 오는 18일 오후 6시 전 세계 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.(사진제공: 아워즈)





bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr