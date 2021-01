'청춘유니3 '블랙핑크 리사 (사진= YG엔터테인먼트 제공)

YG엔터테인먼트는 블랙핑크 리사가 중국 오디션 프로그램 '청춘유니3' 출연을 확정했다고 7일 밝혔다.리사 역시 이날 자신의 웨이보 계정에 "'청춘유니3, 제가 돌아왔어요"라는 내용의 영상을 게재하며 설레는 마음을 표했다.리사의 '청춘유니' 합류는 두 번째다. 그는 지난 시즌2에 이어 이번에도 댄스 부문 멘토로 활약할 예정이다.중국 최대 동영상 플랫폼 아이치이(iQIYI)에서 방영하는 '청춘유니'는 전 세계적으로 큰 인기를 끌고 있다.리사는 중국의 여러 인기 스타들이 참여한 멘토 군단의 중심으로 강력한 존재감을 발휘하며 프로그램의 성장을 이끌어왔다.'청춘유니2'에서 따뜻함과 예리함을 모두 갖춘 멘토 역할을 톡톡히 해낸 리사에게는 '천사 멘토' '호랑이 선생님' 등 다양한 애칭이 붙었다.리사는 빼어난 실력과 미모뿐 아닌 순수하고 열정 가득한 인간적인 면모로 중국 대륙을 사로잡았다. 매 방송 직후 그의 이름은 중국 현지 SNS와 커뮤니티 실시간 검색어를 장악하며 화제를 모았다.리사는 K팝 아티스트 중 가장 많은 인스타그램 팔로워를 보유했다. 현재 4458만명 이상이 그의 SNS를 팔로우 중인 만큼 세계 곳곳의 팬들에게 영향력을 미치고 있어 주목된다.한편 블랙핑크는 오는 31일 개최되는 라이브스트림 콘서트 'THE SHOW'(YG PALM STAGE - 2020 BLACKPINK: THE SHOW) 준비에 한창이다. 첫 정규앨범 'THE ALBUM' 발표 이후 처음 열리는 콘서트여서 어떠한 환상적 무대를 보여줄지 큰 기대를 모으고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com