AB6IX (사진=브랜뉴뮤직)

AB6IX (에이비식스)가 리패키지 앨범 'SALUTE : A NEW HOPE'의 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.브랜뉴뮤직은 7일 오후 12시, AB6IX의 공식 SNS 채널들을 통해 세 번째 EP 리패키지 앨범 'SALUTE : A NEW HOPE'의 두 번째 콘셉트 포토를 공개하며 팬심을 사로잡았는데, 공개된 사진 속 AB6IX는 블루와 화이트 컬러가 매치된 캐주얼 차림으로 자유분방한 매력을 선보였다.단체 사진 속 AB6IX 멤버들은 레트로 감성이 느껴지는 배경에서 4인 4색의 개성 넘치는 모습으로 눈길을 끌었는데, 이어진 개인 사진들 중 전웅은 매혹적인 포즈로 청청 패션을 완벽히 소화해내는가 하면, 화려한 패턴의 블루톤 자켓으로 포인트를 준 김동현은 은은한 미소로 팬들을 설레게 했다. 또한, 민트색 자동차에 기댄 박우진은 그윽한 눈빛으로 부드러운 매력을 발산했고, 비비드한 핑크 컬러 후드티를 입은 이대휘는 자신감 넘치는 포즈로 한시도 눈을 뗄 수 없게 만들었다.눈 덮인 숲속을 배경으로 순백의 비주얼을 뽐낸 어제 첫 번째 콘셉트 포토에 이어 공개한 새 앨범 ‘SALUTE : A NEW HOPE’의 두 번째 콘셉트 포토로 컬러감이 돋보이는 세련된 스타일링과 에너지 넘치는 모습을 보여준 AB6IX는 앞으로 컴백일까지 남은 프로모션 콘텐츠들을 순차적으로 선보이며 기대감을 더욱 고조시킬 예정이다.한편, AB6IX (전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 세 번째 EP 리패키지 앨범 'SALUTE : A NEW HOPE'는 오는 18일 오후 6시 전격 발매될 예정이며, 현재 각종 온라인 음반 사이트들을 통해 예약 판매를 진행하고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com