[방송소식] 배우 강성연, '알토란' 새 MC 발탁

서현, 1억원 상당 여성용품 기부·김주희 아나운서, US GTF 골프 티칭 프로 자격증샌드박스 중국 영상플랫폼서 구독자 100만 돌파▲ MBN은 배우 강성연을 '따라하고 싶은 한 끼-알토란'의 새 MC로 발탁했다고 5일 밝혔다.'알토란'은 유명 셰프들의 집밥 비법을 전달하는 예능 프로그램이다.강성연은 "평소 '알토란'을 보며 요리 실력을 키워왔다.결혼 9년차 평범한 주부로서 평소 시청자들이 궁금했던 부분들을 대신 전달하겠다"는 소감을 전했다.강성연이 새롭게 MC로 합류한 '알토란'은 오는 10일 밤 11시 처음 방송된다.▲ 가수 겸 배우 서현이 국제개발협력 NGO 단체 지파운데이션에 1억 원 상당의 여성용품을 기부했다.서현이 기부한 여성용품은 국내외 아동·청소년 및 취약계층 등 지원이 필요한 이들에게 전달된다.이번 기부는 서현이 브랜드 모델로 활동하고 있는 시크릿데이도 힘을 보탰다.서현은 최근 JTBC 드라마 '사생활'에 출연했다.▲ 김주희 아나운서, US GTF 골프 티칭 프로 자격증 = 김주희 아나운서가 여성 아나운서 방송인 최초로 US GTF 골프 티칭 프로 자격증을 취득했다.김주희는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "동기부여가 되어준 올해의 작은 목표, 지나 가보니 비 오는 날 넘어지고 시험 치며 울고 싶던 날도 약이 되어준 것 같다"는 소감을 전했다.▲ 샌드박스 중국 영상플랫폼서 구독자 100만 돌파 = MCN 디지털 엔터테인먼트 기업 샌드박스네트워크가 중국 영상 전문 플랫폼 비리비리에서 운영 중인 채널들이 구독자 130만명을 돌파했다.'비리비리'에 진출한 크리에이터로는 장비쭈, 도진이, 플랜디 등이다.샌드박스 측은 "샌드박스의 첫 해외진출 시도였음에도 빨리 좋은 성과를 낼 수 있게 돼 기쁘다.2021년에는 글로벌 시장에서 K팝과 K드라마를 이을 K크리에이터 콘텐츠의 저력을 보여줄 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다./연합뉴스