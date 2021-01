크래비티 유닛 콘셉트 포토 (사진= 스타쉽 제공)

그룹 크래비티(CRAVITY)가 컴백을 앞두고 완벽한 비주얼을 보여줬다.크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 지난 4일 오후 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니앨범 'CRAVITY SEASON 3 HIDEOUT: BE OUR VOICE(크래비티 시즌3. 하이드아웃: 비 아워 보이스)' 첫 번째 콘셉트 포토의 단체 및 유닛 버전을 공개했다.공개된 콘셉트 포토에는 레이서 복장을 한 크래비티의 완전체 모습과 유닛으로 함께하고 있어 눈길을 사로잡는다. 9명의 멤버들이 하나의 팀으로서 완성된 모습을 보여주고 있는 만큼 크래비티가 신보를 통해 보여줄 팀워크에도 기대가 쏠리고 있다.크래비티는 지난해 데뷔와 동시에 2020년을 대표하는 ‘괴물 신인’으로 등극하며 소년미부터 우아한 무드와 매혹적인 남성미까지 소화하는 등 팔색조 매력으로 강렬한 인상을 남겼다.이에 힘입어 크래비티는 5개월 만에 발매하는 신보를 통해 보다 더 완성도 높은 음반으로 팬들을 만날 예정이어서 관심을 모은다. 매 활동마다 눈에 띄는 성장세를 보여주고 있는 크래비티가 이번 컴백에서는 어떤 활약상을 보여줄지 주목된다.크래비티의 세 번째 미니앨범 ‘CRAVITY SEASON 3 HIDEOUT: BE OUR VOICE’는 오는 19일 발매된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com