비와 박진영 (사진= 레인컴퍼니, JYP엔터테인먼트, 써브라임 아티스트 에이전시)

신곡 ‘나로 바꾸자 (duet with JYP)’로 활발히 활동 중인 비가, 자신의 유튜브 채널(RAIN's Official Channel)을 통해 박진영과 함께한 '맨 인 블랙(Men in Black)' 버전 안무 영상을 공개했다.특별한 콘셉트로 촬영된 영상인만큼 비와 박진영은 블랙 수트와 선글라스를 착용하고 ‘나로 바꾸자 (duet with JYP)’의 안무를 선보였다. 댄스 실력은 물론 자신들의 개성을 가득 담아내며 기존 무대와는 또 다른 분위기를 연출한 두 사람의 안무 영상에 팬들은 반색을 표했다.비와 박진영은 2020년 마지막을 장식한 ‘2020 MBC 가요대제전 : THE MOMENT’에서 첫 무대를 펼친 뒤, 2021년 1월 1일 KBS '아침마당' 생방송에 출연해 한복 차림으로 무대를 선보이는 등 남다른 행보로 주목 받고 있다.‘2020 MBC 가요대제전'에서 공개된 두 사람의 무대는 네이버 TV ‘2020 MBC 가요대제전' 채널에 공개된 영상 중 최고 조회수(2021년 1월 4일 기준)를 기록 중이다.새해 아침 함께 출연한 '아침마당'은 최신 30회차 시청률 중 최고인 12.1%(닐슨코리아)를, 지난 2일 방송된 JTBC '아는 형님'은 이전 회차에 비해 약 3% 상승한 7.2%(닐슨코리아)의 시청률을 기록했다.클래스가 다른 무대, 스승과 제자 사이를 뛰어넘는 두 사람의 완벽 케미가 대중의 뜨거운 반응을 이끌고 있다.한편 비와 박진영은 오늘(4일) 오후 10시에 방송되는 KBS '가요무대'에 출연한다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com