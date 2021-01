‘18일 컴백’ 에픽하이, ‘Epik High Is Here 上’ 히든트랙리스트 공개

[연예팀] 에픽하이가 새 앨범 트랙리스트를 공개했다.





에픽하이(타블로, 미쓰라, 투컷)는 지난 1일 공식 SNS 계정을 통해 2CD로 구성된 정규 10집 ‘Epik High Is Here’의 첫 번째 앨범 ‘에픽하이 이즈 히어 上(Epik High Is Here 上)’ 히든 트랙리스트 이미지를 공개했다.





공개된 히든 트랙리스트에 따르면 ‘Epik High Is Here 上’에는 ‘레슨 제로(LESSON ZERO)’ ‘로사리오(ROSARIO)’ ‘내 얘기 같아’ ‘수상 소감’ ‘레이카(LEICA)’ ‘정당방위(IN SELF-DEFENSE)’ ‘트루 크라임(TRUE CRIME)’ ‘소셜 디스턴스 16(SOCIAL DISTANCE 16)’ ‘엔드 오브 더 월드(END OF THE WORLD)’ ‘위시 유 워(WISH YOU WERE)’까지 총 10개 트랙이 수록됐다.





이 중 7개 트랙에 피처링 표기가 돼 있는 가운데, 피처링에 참여한 아티스트의 정체는 아직 공개되지 않았다. 그동안 아이유, 방탄소년단 슈가, 크러쉬, 윤하 등 최정상급 인기 아티스트들이 에픽하이 앨범에 피처링으로 참여했던 만큼 이번엔 어떤 뮤지션들이 지원사격을 펼쳤을지 궁금증과 기대감을 동시에 증폭시킨다.









히든 트랙리스트 공개 전날에는 ‘Epik High Is Here 上’ 앨범 아트워크 이미지가 공개돼 눈길을 사로잡았다. 아트워크 이미지 중앙에는 신비로운 분위기의 나비 문양이 그려진 가운데, 어떤 의미를 담고 있을지 호기심을 유발하고 있다.





‘上’과 ‘下’ 2CD 앨범으로 구성된 에픽하이의 정규 10집 ‘Epik High Is Here’는 지난 2017년 발표한 정규 9집 ‘WE'VE DONE SOMETHING WONDERFUL’ 이후 3년 3개월 만에 발매하는 정규앨범이다.





에픽하이의 열 번째 정규앨범 ‘Epik High Is Here 上’은 오는 18일 오후 6시 전 세계 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.(사진제공: 아워즈)





