크래비티, 19일 미니 3집 '비 아워 보이스' 발매

"괴물 신인의 새로운 변신"

그룹 크래비티 /사진=스타쉽엔터테인먼트 제공

그룹 크래비티(CRAVITY)가 오는 19일 새로운 콘셉트로 돌아온다.크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 지난 3일 오후 공식 SNS 채널을 통해 세 번째 미니앨범 '크래비티 시즌3. 하이드아웃: 비 아워 보이스(CRAVITY SEASON 3 HIDEOUT: BE OUR VOICE)'의 개별 콘셉트 포토를 공개했다.콘셉트 포토에는 시크한 분위기의 레이서로 변신한 크래비티 멤버들의 모습이 담겨 시선을 집중시킨다. 힙하면서도 화려한 분위기가 느껴지는 배경 속에서 크래비티는 압도적인 비주얼로 신보 콘셉트에 대한 궁금증을 끌어올리고 있다.지난해 8월 발매한 두 번째 미니앨범 '크래비티 시즌2. 하이드아웃: 더 뉴 데이 위 스텝 인투(CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO)' 이후 5개월 만에 컴백하는 크래비티는 2020년을 대표하는 '슈퍼 루키'답게 소년미 넘치는 매력과 완성도 높은 트랙으로 새로운 비상을 앞두고 있다.히트메이커 라이언 전이 프로듀싱에 참여하고 우주소녀 엑시가 작사를 맡아 화제가 된 신보 타이틀곡 '마이 턴(My Turn)'은 절제되면서도 파워풀한 분위기로 크래비티만의 매력을 더욱더 배가할 전망이다. 이에 더해 세림과 앨런, 원진 등 크래비티 멤버들이 직접 작사 및 랩메이킹에 참여하며 크래비티의 색깔을 생생히 담아내 기대를 더한다.크래비티의 세 번째 미니앨범 '크래비티 시즌3. 하이드아웃: 비 아워 보이스'는 오는 19일 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com